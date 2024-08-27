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    • Фонбет Кубок России. «Акрон» выиграл у «Зенита» по пенальти после ничьей 1:1 в основное время

    Фонбет Кубок России. «Акрон» выиграл у «Зенита» по пенальти после ничьей 1:1 в основное время

    В матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Акрон» и «Зенит» сыграли вничью со счетом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались тольяттинцы – 5:4.

    Счет в матче в конце первого тайма открыли петербуржцы усилиями Дмитрия Васильева. «Акрон» сравнял счет с пенальти на 54-й минуте. 11-метровый реализовал Иван Тимошенко.

    В послематчевой серии пенальти у «Акрона» отличились Максим Кузьмин, Солтмурад Бакаев, Иван Тимошенко, Шерзод Эсанов и Владимир Хубулов. У «Зенита» забили Густаво Мантуан, Педро, Ильзат Ахметов и Клаудиньо. Удар Артура парировал вратарь тольяттинцев Александр Васютин. Этот удар был четвертым у петербуржцев.

    «Зенит» закончил матч вничью в основное время во всех турнирах в третий раз подряд.

    После трех туров в группе D у «Зенита» на счету 7 очков, у «Акрона» – 5.

    Россия. Кубок. Путь РПЛ. Группа D. 3-й тур

    Акрон (Тольятти) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:1). Пенальти – 5:4 Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Васильев, 45+2; 1:1 – Тимошенко, 54 (с пенальти).

    Календарь Кубка России

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    Источник: «Бомбардир»

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    27.08.2024 19:24
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    Комментарии (70)
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    Garrincha58
    1724777416
    Зенит сдулся всё повторяется, как в прошлом году. Семак просто плохой тренер команда совершенно не умеет держать мяч выходя из прессинга просто ужас! Они не должны были становиться чемпионами в прошлом первенстве и я уверен не станут в этом.
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    Artemka444
    1724777875
    Да кубок пофигу так то Тем более в группе
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    Зеркальный
    1724777983
    Кассьера мёртвый, никто играть вообще не хочет, Ерохин мужик, остальные еле ноги волочат, заслуженно проиграли, одни потери, скоро на Семака наконец думаю глаза откроются, ведь если в этом сезоне не победит, и из кубка вылетит, есть шанс, что его уберут, ведь он себя просто исчерпал в клубе
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    raritet
    1724779481
    А мне не верили, когда пмсал, что основной проблемой в игре со Спартаком был Волков. То есть вина на Богданыче , который упорно не видит, что это не футболист...
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    Админ ресурс
    1724780125
    Ну чо болотный фонад, планы на юпилей корректируются, уже без кубка обойдетесь?
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    Fialet
    1724781234
    А чего все так бурно реагируют? Этот балаганный кубок нормальным командам уже не интересен.
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    Cleaner
    1724781953
    Зенитушка проиграл АКРОНУ! Зениту нужно срочно ХАПНУТЬ БАБЛА из ГОСБЮДЖЕТА и купить Соболева и Кордобу!!! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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    Desma
    1724783505
    Пора на другую ветку переползать. Там Махачкала отодрала хряков, позорище............
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    VPERDIV SPARTAK
    1724792317
    Пора тренера менять
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    vvv123
    1724800437
    А кто сказал, что Зенит играл? Он тренировался. По результатам тренировки оказалось, что половину лавочников надо гнать поганой метлой, включая многих мигрантов, что надо срочно сделать до 4 сентября!
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