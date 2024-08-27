Фонбет Кубок России. «Акрон» выиграл у «Зенита» по пенальти после ничьей 1:1 в основное время

В матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Акрон» и «Зенит» сыграли вничью со счетом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались тольяттинцы – 5:4.

Счет в матче в конце первого тайма открыли петербуржцы усилиями Дмитрия Васильева. «Акрон» сравнял счет с пенальти на 54-й минуте. 11-метровый реализовал Иван Тимошенко.

В послематчевой серии пенальти у «Акрона» отличились Максим Кузьмин, Солтмурад Бакаев, Иван Тимошенко, Шерзод Эсанов и Владимир Хубулов. У «Зенита» забили Густаво Мантуан, Педро, Ильзат Ахметов и Клаудиньо. Удар Артура парировал вратарь тольяттинцев Александр Васютин. Этот удар был четвертым у петербуржцев.

«Зенит» закончил матч вничью в основное время во всех турнирах в третий раз подряд.

После трех туров в группе D у «Зенита» на счету 7 очков, у «Акрона» – 5.

Россия. Кубок. Путь РПЛ. Группа D. 3-й тур

Акрон (Тольятти) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:1). Пенальти – 5:4 Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Васильев, 45+2; 1:1 – Тимошенко, 54 (с пенальти).

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