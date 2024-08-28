Бубнов высказался о матче «Акрон» – «Зенит»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Акрон» – «Зенит» (1:1, по пенальти 5:4).

«Зенит» не очень хорошо со «Спартаком» в чемпионате сыграл, упустил первое место в турнирной таблице, в следующем туре команде играть на выезде. Понятно, что у Семака в такой ситуации в приоритете чемпионат, а не Кубок. Он убрал шесть игроков старта, да и Волков, который выходил против «Спартака», скорее игрок ротации, причeм даже в этом составе был слабым звеном.

Оборону тренерский штаб серьeзно ослабил: не было Нино, Караваев играл на некомфортной позиции, плюс Латышонок отсутствовал в воротах. В средней линии вообще никто не вышел из футболистов, которые определяют игру. Не было на первых минутах Клаудиньо, Вендела, Барриоса. Да ещe и Глушенков травмирован. В таком виде «Зенит» неконкурентоспособен, против него может любая команда РПЛ играть.

В итоге уже в первом тайме преимущества у «Зенита» не было, у обеих команд были одинаковые показатели владения мячом. Правда, моментов гости создали больше, один только Кассьера мог два или даже три раза забивать. У соперника подобных голевых шансов до перерыва не имелось. Надо же такому случиться, что забил не Кассьера, а Васильев, молодой игрок, который вышел в опорную зону вместо Барриоса. И забил, кстати, здорово.

Но после перерыва Волков допустил грубейшую ошибку, принял неправильное решение в штрафной, в результате привeз стопроцентный пенальти. Игроки «Акрона» и в первом тайме играли агрессивно, посмотрели на соперника, поняли, что ничего страшного нет, можно действовать спокойно. «Зениту» приходилось обороняться. Правда во втором тайме уже стали играть по счeту, ничья в основное время их в принципе устраивала, а потом и по пенальти выиграть сумели.

«Акрон» провeл очень хорошую игру, а «Зенит» опять сыграл посредственно. Семак сидел, за голову хватался, ему пришлось выпускать после перерыва лидеров: Педро, Сантоса, Клаудиньо. Правда, в роли нападающего действовал Ерохин: видимо, Сергеев приболел, да ещe Мостовой травму получил в первом тайме. Нужно, конечно, усиливать команду, сейчас нельзя сказать, что «Зенит» на голову всех сильнее», – написал Бубнов.