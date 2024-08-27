Семак прокомментировал поражение «Зенита» от «Акрона»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги гостевого матча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Акроном» (1:1, по пенальти 4:5).
– В первом тайме «Акрон» владел инициативой. Насколько для вас это было неожиданно? Казалось, что команда не совсем была к этому готова.
– Нет, были готовы. «Акрон» всегда старается играть на контроле, в этом отношении мы не стараемся контролировать мяч. У нас были прекрасные быстрые контратаки, но нужно забивать. Реализация хромала.
Во втором тайме сыграли гораздо лучше с точки зрения организации игры, владели преимуществом. За исключением обидного, глупого пенальти, который сами себе привезли, в остальном играли неплохо.
– Замена Волкова – это реакция на пенальти?
– Не только на пенальти, на игру в целом. Он достаточно часто ошибался, не хватало надежности касаемо контроля мяча и в первом тайме, и во втором.
К сожалению, травма Мостового некстати заняла один слот, но хотели, чтобы другие футболисты поиграли, но так сложилась игра. В перерыве решили дать Сереже еще сыграть, но после ошибки он был не в своей тарелке, пришлось заменить.
По Мостовому надо провести обследование. Посмотрим, что случилось, очень жаль. Практически на ровном месте допустил травму еще один игрок. У нас большая эпидемия травм. Кто‑то не тренируется, кто‑то пропустил много.
– Перед серией пенальти вы что‑то писали на листочке, видимо, список игроков.
– Список игроков, но мы не знали, кто будет играть, кто выйдет и не выйдет. Определили бьющих.
- Гол у «Зенита» на 45+2-й минуте забил Дмитрий Васильев. «Акрон» сравнял счет с пенальти, отличился Иван Тимошенко на 54-й минуте. 11-метровый был назначен за нарушение в своей штрафной со стороны Сергея Волкова, замененного на 57-й минуте.
- После трех туров в группе D у «Зенита» на счету 7 очков, у «Акрона» – 5.