Семак прокомментировал поражение «Зенита» от «Акрона»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги гостевого матча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Акроном» (1:1, по пенальти 4:5).

– В первом тайме «Акрон» владел инициативой. Насколько для вас это было неожиданно? Казалось, что команда не совсем была к этому готова.

– Нет, были готовы. «Акрон» всегда старается играть на контроле, в этом отношении мы не стараемся контролировать мяч. У нас были прекрасные быстрые контратаки, но нужно забивать. Реализация хромала.

Во втором тайме сыграли гораздо лучше с точки зрения организации игры, владели преимуществом. За исключением обидного, глупого пенальти, который сами себе привезли, в остальном играли неплохо.

– Замена Волкова – это реакция на пенальти?

– Не только на пенальти, на игру в целом. Он достаточно часто ошибался, не хватало надежности касаемо контроля мяча и в первом тайме, и во втором.

К сожалению, травма Мостового некстати заняла один слот, но хотели, чтобы другие футболисты поиграли, но так сложилась игра. В перерыве решили дать Сереже еще сыграть, но после ошибки он был не в своей тарелке, пришлось заменить.

По Мостовому надо провести обследование. Посмотрим, что случилось, очень жаль. Практически на ровном месте допустил травму еще один игрок. У нас большая эпидемия травм. Кто‑то не тренируется, кто‑то пропустил много.

– Перед серией пенальти вы что‑то писали на листочке, видимо, список игроков.

– Список игроков, но мы не знали, кто будет играть, кто выйдет и не выйдет. Определили бьющих.