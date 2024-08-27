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    Семак прокомментировал поражение «Зенита» от «Акрона»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги гостевого матча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Акроном» (1:1, по пенальти 4:5).

    – В первом тайме «Акрон» владел инициативой. Насколько для вас это было неожиданно? Казалось, что команда не совсем была к этому готова.

    – Нет, были готовы. «Акрон» всегда старается играть на контроле, в этом отношении мы не стараемся контролировать мяч. У нас были прекрасные быстрые контратаки, но нужно забивать. Реализация хромала.

    Во втором тайме сыграли гораздо лучше с точки зрения организации игры, владели преимуществом. За исключением обидного, глупого пенальти, который сами себе привезли, в остальном играли неплохо.

    – Замена Волкова – это реакция на пенальти?

    – Не только на пенальти, на игру в целом. Он достаточно часто ошибался, не хватало надежности касаемо контроля мяча и в первом тайме, и во втором.

    К сожалению, травма Мостового некстати заняла один слот, но хотели, чтобы другие футболисты поиграли, но так сложилась игра. В перерыве решили дать Сереже еще сыграть, но после ошибки он был не в своей тарелке, пришлось заменить.

    По Мостовому надо провести обследование. Посмотрим, что случилось, очень жаль. Практически на ровном месте допустил травму еще один игрок. У нас большая эпидемия травм. Кто‑то не тренируется, кто‑то пропустил много.

    – Перед серией пенальти вы что‑то писали на листочке, видимо, список игроков.

    – Список игроков, но мы не знали, кто будет играть, кто выйдет и не выйдет. Определили бьющих.

    • Гол у «Зенита» на 45+2-й минуте забил Дмитрий Васильев. «Акрон» сравнял счет с пенальти, отличился Иван Тимошенко на 54-й минуте. 11-метровый был назначен за нарушение в своей штрафной со стороны Сергея Волкова, замененного на 57-й минуте.
    • После трех туров в группе D у «Зенита» на счету 7 очков, у «Акрона» – 5.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    27.08.2024 20:20
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    Комментарии (21)
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    ziborock
    1724779374
    Деградировал Волков в Зените!
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    Админ ресурс
    1724780040
    сирожа симак совсем поплыл, только обижаться умеет
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    saf05
    1724780978
    Физрук.
    Ответить
    Зеркальный
    1724783281
    Что несёт, всё знал об игре Акрона, но всё равно команда вышла абсолютно никакая, не знали что с мячиком делать, и что у тебя делает Кассьера на тренировках, вообще непонятно
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    russkiisergei
    1724783579
    зенит - позор Российского футбола!!! семак - позорище Российского футбола!!!
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    andrei-sarap-yandex
    1724784040
    ЛОКОМОТИВ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ .....значит ЛОКО позор российского футбола ???????????
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    perowskyrek
    1724784235
    Ещё раз скажу, что не нужно верить телеграм-каналам, группам и прочей фигне по прогнозам на спорт - кидают на деньги! Кому нужен реальный сервис прогнозов, то в яндексе ищите по фразе – «бронзовый прогноз». Сайт выходит на первом месте. Прогнозы играют до победы!
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    DOCTOR PENALTY
    1724785178
    Послушать Семака, так у него всё учтено, всё продумано, всё сделано правильно и вовремя... Однако - смотри на табло! )
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    neveldomha
    1724789718
    Провальная игра Зенита. Не нужно искать в ней какие либо положительные моменты. Все смотрелось как лёгкая двухсторонка на тренировке после сытного обеда. Мотивации и желания выкладываться ноль. Физики никакой. Одно лишь чуть сглаживает столь унылое зрелище - проигрыш спартака
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