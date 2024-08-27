Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Тренер «Акрона» прокомментировал победу над «Зенитом»

    Главный тренер «Акрона» Заурбек Тедеев высказался о матче 3-го тура группового этапа Путри РПЛ Кубка России с «Зенитом» (1:1, по пенальти 5:4).

    – С какими мыслями уходили на перерыв после того, как «Акрон» пропустил гол в концовке первого тайма?

    – Мяч, который мы пропустили, не вытекал из логики игры. Было бы справедливее, если бы мы забили мяч в первом тайме, потому что у нас было преимущество по игре. То, что мы допустили ошибки в единоборствах в эпизоде с пропущенным голом, говорит о нашей незрелости. И особенно того футболиста, который в тот момент там оказался, но он совсем юный мальчишка.

    Но затем он исправился, заработав пенальти. Наверное, это всe от господа. Господь где‑то показал ему, что так нельзя – и он исправился. Я очень рад за команду. Мы победили абсолютно заслуженно, хоть и в серии пенальти. Считаю, что вся команда сыграла в хороший футбол. Я благодарен им за самоотдачу.

    – В моменте с забитым голом у вашей скамейки была очень сдержанная реакция. Почему?

    – А что мы должны были делать? В глубине души мы радовались, это было важным событием. Нам удалось забить лучшей команде России, которая на протяжении многих лет является фаворитом во всех турнирах. Тот гол – это заслуга всех футболистов. Большое счастье, когда такое случается.

    – Борьба «Акрона» за Кубок России продолжается?

    – А кто‑то из нас заявил, что мы перестаем играть? У нас впереди есть матчи по календарю, будем играть.

    • Пенальти у «Акрона» заработал нападающий Дмитрий Пестряков. 11-метровый у тольяттинцев реализовал Иван Тимошенко.
    • После трех туров в группе D у «Зенита» на счету 7 очков, у «Акрона» – 5.

    Новости по теме
    ЭСК РФС сочла правильным удаление Маухуба в матче «Спартак» – «Динамо» 5
    Защитник «Акрона» сказал, чем Бакаев похож на Винисиуса 4
    Губерниев – о Дзюбе: «Ему нужно работать засучив рукава» 5
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.08.2024 21:18
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+