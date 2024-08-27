Тренер «Акрона» прокомментировал победу над «Зенитом»

Главный тренер «Акрона» Заурбек Тедеев высказался о матче 3-го тура группового этапа Путри РПЛ Кубка России с «Зенитом» (1:1, по пенальти 5:4).

– С какими мыслями уходили на перерыв после того, как «Акрон» пропустил гол в концовке первого тайма?

– Мяч, который мы пропустили, не вытекал из логики игры. Было бы справедливее, если бы мы забили мяч в первом тайме, потому что у нас было преимущество по игре. То, что мы допустили ошибки в единоборствах в эпизоде с пропущенным голом, говорит о нашей незрелости. И особенно того футболиста, который в тот момент там оказался, но он совсем юный мальчишка.

Но затем он исправился, заработав пенальти. Наверное, это всe от господа. Господь где‑то показал ему, что так нельзя – и он исправился. Я очень рад за команду. Мы победили абсолютно заслуженно, хоть и в серии пенальти. Считаю, что вся команда сыграла в хороший футбол. Я благодарен им за самоотдачу.

– В моменте с забитым голом у вашей скамейки была очень сдержанная реакция. Почему?

– А что мы должны были делать? В глубине души мы радовались, это было важным событием. Нам удалось забить лучшей команде России, которая на протяжении многих лет является фаворитом во всех турнирах. Тот гол – это заслуга всех футболистов. Большое счастье, когда такое случается.

– Борьба «Акрона» за Кубок России продолжается?

– А кто‑то из нас заявил, что мы перестаем играть? У нас впереди есть матчи по календарю, будем играть.