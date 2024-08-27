ЦСКА делал запрос по аренде полузащитника «Брентфорда»

ЦСКА делал запрос по возможности аренды полузащитника «Брентфорда» Фрэнка Ониики. По данным BBC, аналогичный запрос также делал «Лечче».

Сейчас на 26-летнего хавбека сборной Нигерии также претендуют «Валенсия», «Вальядолид» и «Лас-Пальмас». Они рассчитывают на аренду Ониики с условием, что зарплату игроку будет платить «Брентфорд».

Сам футболист хочет сменить команду, но клуб АПЛ согласен только на продажу.