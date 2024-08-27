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    ЦСКА делал запрос по аренде полузащитника «Брентфорда»

    ЦСКА делал запрос по возможности аренды полузащитника «Брентфорда» Фрэнка Ониики. По данным BBC, аналогичный запрос также делал «Лечче».

    Сейчас на 26-летнего хавбека сборной Нигерии также претендуют «Валенсия», «Вальядолид» и «Лас-Пальмас». Они рассчитывают на аренду Ониики с условием, что зарплату игроку будет платить «Брентфорд».

    Сам футболист хочет сменить команду, но клуб АПЛ согласен только на продажу.

    • В этом сезоне Ониика провел за «Брентфорд» 2 матча, в прошлом – 28, забил 1 гол и отдал 2 передачи.
    • Контракт игрока с английским клубом рассчитан до 2027 года.
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.

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    Источник: BBC

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    27.08.2024 19:01
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    Комментарии (2)
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    Таврида
    1724775448
    Зачем вообще с наглами связываться?
    Ответить
    CSKA57
    1724776395
    Конечно в ЦСКА пойдёт...
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