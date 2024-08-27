Мостовой оценил уровень Гонду

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал переход нападающего Лусиано Гонду в «Зенит»
«Зенит» бы не покупал плохого игрока за большие деньги. Наверняка он хороший, но даже с его трансфером интрига в РПЛ будет и в этом сезоне», – сказал Мостовой.
- «Зенит» приобрел Гонду у «Архентинос Хуниорс» за 12 миллионов евро.
- Контракт российского клуба с 23-летним форвардом рассчитан на четыре года и может быть продлен еще на сезон.
- В сезоне-2024 Гонду провел за «Архентинос Хуниорс» 21 матч, забил 5 голов, отдал 4 передачи.
- В августе он провел 4 встречи за сборную Аргентины на Олимпийских играх, отметился 1 забитым мячом.
Источник: «Спорт-Экспресс»