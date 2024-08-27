Мостовой оценил уровень Гонду

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал переход нападающего Лусиано Гонду в «Зенит»

«Зенит» бы не покупал плохого игрока за большие деньги. Наверняка он хороший, но даже с его трансфером интрига в РПЛ будет и в этом сезоне», – сказал Мостовой.