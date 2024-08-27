«Барселона» рассказала Ла Лиге о спонсорском соглашении, которое позволит подписать топ-игрока

«Барселона» сообщила Ла Лиге, что уверена в подписании спонсорского контракта с Nike. За заключение контракта каталонцы должны получить 115 миллионов евро, также им ежегодно в течение 10 лет будет перечисляться по 90 миллионов евро плюс бонусы.

По данным Mundo Deportivo, «блауграна» еще не направляла лиге никаких документов, связанных с потенциальным соглашением, но пообщалась с ее представителями, чтобы объяснить, как идут переговоры, и предупредить, что стороны могут договориться до закрытия трансферного окна.

В этом случае деятельность «Барселоны» будет соответствовать всем финансовым требованиям лиги, а клуб сможет позволить себе подписать топ-футболиста этим летом.