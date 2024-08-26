Реакция сборной Англии на смерть Эрикссона

Пресс-служба сборной Англии опубликовала заявление в связи со смертью экс-тренера команды Свена-Горана Эрикссона.
- Швед умер сегодня утром. Ему было 76 лет.
- У Эрикссона была неизлечимая стадия рака поджелудочной железы.
- Он возглавлял английскую сборную на протяжении 5,5 лет.
«Мы глубоко опечалены тем, что Свен-Горан Эрикссон, руководивший командой с 2001 по 2006 год, скончался в возрасте 76 лет.
Наши мысли сейчас с его семьeй и друзьями. Покойся с миром, Свен. Тебя будет очень не хватать.
Свен навсегда в наших сердцах. Мы отдадим ему дань уважения 10 сентября на стадионе «Уэмбли», когда Англия сыграет с Финляндией», – говорится в публикации сборной.
Источник: твиттер сборной Англии