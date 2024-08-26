Реакция сборной Англии на смерть Эрикссона

Пресс-служба сборной Англии опубликовала заявление в связи со смертью экс-тренера команды Свена-Горана Эрикссона.

Швед умер сегодня утром. Ему было 76 лет.

У Эрикссона была неизлечимая стадия рака поджелудочной железы.

Он возглавлял английскую сборную на протяжении 5,5 лет.

«Мы глубоко опечалены тем, что Свен-Горан Эрикссон, руководивший командой с 2001 по 2006 год, скончался в возрасте 76 лет.

Наши мысли сейчас с его семьeй и друзьями. Покойся с миром, Свен. Тебя будет очень не хватать.

Свен навсегда в наших сердцах. Мы отдадим ему дань уважения 10 сентября на стадионе «Уэмбли», когда Англия сыграет с Финляндией», – говорится в публикации сборной.