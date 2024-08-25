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  • В L’Equipe прокомментировали ситуацию с задержанием Дурова и пиратскими трансляциями Лиги 1

В L’Equipe прокомментировали ситуацию с задержанием Дурова и пиратскими трансляциями Лиги 1

25 августа 2024, 16:08
4

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер высказался о причинах задержания основателя Telegram Павла Дурова и связи этого события с пиратскими трансляциями чемпионата Франции в мессенджере.

«Ордер на обыск, выданный французскими властями в отношении Дурова, касался целого ряда претензий, но не конкретно по Лиге 1. Обвинения, которые французские власти выдвинули в адрес Дурова, выходят далеко за рамки пиратских трансляций чемпионата Франции.

Они обвиняют его в том, что он не принял меры против преступного использования своего сервиса Telegram в случаях, гораздо более серьезных, чем незаконные трансляции матчей Лиги 1. Даже когда Amazon показывал наш чемпионат и было гораздо меньше пиратства. Дуров все равно был бы арестован по прибытии во Францию», – сказал Леклер.

  • Павел Дуров был задержан вечером 24 августа в аэропорту Ле Бурже по международному ордеру на арест, который выдали спецслужбы Франции.
  • Ордер был действителен только тогда, когда основатель Telegram находился на территории Франции.
  • Преследование связано с тем, что Дуров отказался от сотрудничества при расследовании преступлений, связанных с использованием мессенджера.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Франция. Лига 1
Комментарии (4)
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MazaiNN
1724593071
В России ВК отжали. Во Франции Телеграмм отожмут.
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JIEGEHDA
1724596492
То есть по словам Франции , Дуров должен был помогать Франции за счёт своего приложения . Я конечно понимаю и принимаю вариант с " помощью государству" но не принимаю факт того что надо давать доступ и данные своего приложения какой-то стране. Таким же Макаром можно и закинуть до фига дел на основателей Фейсбук Инсты Ватсаппа и тд. Мол они не помогают и данные приложения чтобы читать и наблюдать за людьми не дают . Учились бы лучше у Вовки . Молча залезают проверяют уточняют и никого просить умолять не надо
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Админ ресурс
1724597427
Вот такая свобода слова в европах. Очередной товарищ на обмен
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Oldtrafford83
1724649495
Вот она настоящая демократия))) А по факту сраные лицемерные черти!!!
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