В L’Equipe прокомментировали ситуацию с задержанием Дурова и пиратскими трансляциями Лиги 1

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер высказался о причинах задержания основателя Telegram Павла Дурова и связи этого события с пиратскими трансляциями чемпионата Франции в мессенджере.

«Ордер на обыск, выданный французскими властями в отношении Дурова, касался целого ряда претензий, но не конкретно по Лиге 1. Обвинения, которые французские власти выдвинули в адрес Дурова, выходят далеко за рамки пиратских трансляций чемпионата Франции.

Они обвиняют его в том, что он не принял меры против преступного использования своего сервиса Telegram в случаях, гораздо более серьезных, чем незаконные трансляции матчей Лиги 1. Даже когда Amazon показывал наш чемпионат и было гораздо меньше пиратства. Дуров все равно был бы арестован по прибытии во Францию», – сказал Леклер.