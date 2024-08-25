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Круговой заявил, что арбитры судят против ЦСКА

25 августа 2024, 09:41
7

Защитнику ЦСКА Данилу Круговому не нравится судейство.

– Я думаю, что игрокам не стоит в это лезть и разбираться. Конечно, когда матч идет, есть моменты, что судья свистит только в одну сторону.

Говорить с судьей лучше не надо. Есть тренеры, которые будут разговаривать с ними. Если честно, пока судят только в одну сторону – не в нашу.

– Спортивный директор «Оренбурга» недавно в жесткой форме высказался в адрес судей. Как оценишь его действия?

– Это эмоции. Мне кажется, надо было их проконтролировать и не говорить так резко.

  • Круговой в ЦСКА с этого лета.
  • Ранее игрок был в «Зените».
  • ЦСКА идет в РПЛ 5-м.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Круговой Данил
Комментарии (7)
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лошадка35
1724569559
Перекладывание ответственности
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Spartak_forv@
1724570090
Всегда судят не в «нашу» сторону.Таков футбол)
Ответить
Play
1724573921
Сейчас кого не послушай, так всегда судят против них.
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pasha-ansh@mail.ru
1724584896
правельно, судеек всех на полиграф и потом посмотри на чей х,, муха присядет
Ответить
Серый212918
1724615655
Будешь в створ попадать с трех метров и судьи хорошими станут.
Ответить
Хулиганин
1724648685
Играя в Зените, говорил,что судят против Зенита. Вывод: судьи судят против Кругового.
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Сергей-Садковский-google
1724651826
В этом туре примерно это же сказали представители Динамо и Ростова. Может и ещё кто то, не знаю.
Ответить
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