Круговой заявил, что арбитры судят против ЦСКА

Защитнику ЦСКА Данилу Круговому не нравится судейство.

– Я думаю, что игрокам не стоит в это лезть и разбираться. Конечно, когда матч идет, есть моменты, что судья свистит только в одну сторону.

Говорить с судьей лучше не надо. Есть тренеры, которые будут разговаривать с ними. Если честно, пока судят только в одну сторону – не в нашу.

– Спортивный директор «Оренбурга» недавно в жесткой форме высказался в адрес судей. Как оценишь его действия?

– Это эмоции. Мне кажется, надо было их проконтролировать и не говорить так резко.