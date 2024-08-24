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Станкович прокомментировал ничью «Спартака» с «Зенитом»

24 августа 2024, 20:06
16

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался после матча 6-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

– Вы расстроены результатом?

– В таких матчах зачастую бывает, что эмоции перехлестывают. Бывают дополнительные ошибки. Да, последние 30 минут мы играли в большинстве, имели моменты, но не смогли их реализовать. Нужно отдать должное Евгению Латышонку. Горжусь тем, как выступили футболисты «Спартака».

Мы с большим уважением относимся к каждой команде. Была прекрасная атмосфера, стадион, инфраструктура.

– Можно ли сказать, что «Спартак» хорошо прошел старт чемпионата?

– Мы можем положительно оценить [старт сезона], но впереди еще долгий путь.

  • «Спартак» не выигрывает в Петербурге в РПЛ с 2012 года.
  • Это был 1-й визит Станковича на «Газпром Арену».
  • Следующий соперник «Спартака» – «Динамо» Мх.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Зенит Станкович Деян
Комментарии (16)
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VVM1964
1724519722
Так держать !!! Сейчас еще новобранцы потянутся ... !
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DVOK68
1724519749
Да,Деян...ты чудотворец) При тебе даже Умяров меньше вреда приносит.Да и другие игроки на порядок усилили свои футбольные показатели,тот же Угальде. Молодец Станко.
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ivany4
1724520614
Спартак, Химки, Динамо показали, как нужно играть с зазнайками!!
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Ziklop
1724521526
Станкович кайфанул от количества болел!!! жаль что грёбаный Фануйди, был бы полный стадион.
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