Станкович прокомментировал ничью «Спартака» с «Зенитом»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался после матча 6-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

– Вы расстроены результатом?

– В таких матчах зачастую бывает, что эмоции перехлестывают. Бывают дополнительные ошибки. Да, последние 30 минут мы играли в большинстве, имели моменты, но не смогли их реализовать. Нужно отдать должное Евгению Латышонку. Горжусь тем, как выступили футболисты «Спартака».

Мы с большим уважением относимся к каждой команде. Была прекрасная атмосфера, стадион, инфраструктура.

– Можно ли сказать, что «Спартак» хорошо прошел старт чемпионата?

– Мы можем положительно оценить [старт сезона], но впереди еще долгий путь.