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  • Станкович оставляет голкиперов «Спартака» после тренировок и бьет им по воротам

Станкович оставляет голкиперов «Спартака» после тренировок и бьет им по воротам

23 августа 2024, 20:30
5

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович отдельно работает с вратарями.

«Станкович периодически бьет по воротам после тренировки «Спартака».

Раз в пару недель Станкович, поигравший за «Интер», «Лацио», сборную своей страны, надевает бутсы и после окончания тренировки остается побить по воротам – причем не дублерам, а Александру Максименко и Александру Селихову.

Вратари говорят, что прикольный опыт. Обычно это происходит на предыгровой тренировке», – написал источник.

  • Серб в России с июня.
  • «Спартак» идет в РПЛ 4-м.
  • Завтра, 24 августа, состоится матч 6-го тура РПЛ против «Зенита».

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Источник: Sports,ru
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян
Комментарии (5)
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...уефан
1724436175
...во, зверюга!)...
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rash1959
1724437770
Ну по воротам это ладно, а если оставлять после игры накосячивших и просто БИТЬ... Думаю толк будет, ведь он мужик не хилый.
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oyabun
1724444134
Да вратари у нас вроде и так норм. Вот лучше бы он игроков научил хотя бы попадать в створ ворот. А то пуляют куда то по воробьям. Особенно Зиньковский этим страдает.
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Sergey--google
1724497796
По хлебалу им надо бить, по хлебалу! Как тренер газмяса Гадзинскому. Чтобы ляпами и не пахло!
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