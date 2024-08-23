Станкович оставляет голкиперов «Спартака» после тренировок и бьет им по воротам

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович отдельно работает с вратарями.

«Станкович периодически бьет по воротам после тренировки «Спартака».

Раз в пару недель Станкович, поигравший за «Интер», «Лацио», сборную своей страны, надевает бутсы и после окончания тренировки остается побить по воротам – причем не дублерам, а Александру Максименко и Александру Селихову.

Вратари говорят, что прикольный опыт. Обычно это происходит на предыгровой тренировке», – написал источник.