Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Агент Головина рассказал о восстановлении футболиста

23 августа 2024, 11:02
1

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев прокомментировал состояние футболиста после травмы лодыжки.

«Саша чувствует себя хорошо, все идет по плану медицинского штаба «Монако». Пока он тренируется в общей группе с ограничениями. Решение о том, сможет ли он сыграть в ближайшем матче, примет медицинский штаб клуба. Дискомфорта от травмы нет, но еще ограничения есть», – сказал Клюев.

  • Головин из-за травмы пропустил первый матч «Монако» в Лиге 1 против «Сент-Этьена» (1:0).
  • Также 28-летний футболист не попал в состав сборной России на сентябрьские матчи против Вьетнама и Таиланда.
  • Во 2-м туре чемпионата Франции «Монако» сыграет в гостях с «Лионом» 24 августа.

Еще по теме:
Названа причина срыва трансфера Головина в клуб АПЛ 1
Раскрыта сумма, за которую «Монако» может продать Головина «Зениту» 7
Семак ответил на вопрос об уходе Мостового из «Зенита» и покупке Головина 4
Источник: ТАСС
Франция. Лига 1 Монако Головин Александр
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1724685189
Почему у наших лучших игроков всегда ноги хрустальные? Помню Измайлов всегда был в лазарете, потом Черышеву травмы не дали раскрыться теперь Головин по тем же стопам и наконец Захарян больше травмирован, чем играет да и Миранчук частенько в Аталанте болел
Ответить
Главные новости
Зобнин назвал единственного футболиста нынешнего «Спартака», который играл бы в чемпионской команде-2016/17
18:45
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
18:19
1
Заболотный объяснил, почему перешел в «Спартак»
18:08
1
Генич оценил побег Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
17:58
1
Слуцкий сформулировал проблему ЦСКА
17:37
CAS вынес решение по Писарскому
17:29
1
Бубнов определил, кто более одарен – Олейников или Глушенков
17:20
5
Определен лучший игрок 1-го тура Лиги чемпионов
16:50
2
Бубнов отреагировал на включение Сафонова в топ-10 лучших вратарей мира
16:43
Мостовой оценил решение Головина не переходить в «Спартак»
16:25
3
Все новости
Все новости
Определен лучший игрок 1-го тура Лиги чемпионов
16:50
2
Бубнов отреагировал на включение Сафонова в топ-10 лучших вратарей мира
16:43
Мостовой оценил решение Головина не переходить в «Спартак»
16:25
3
Мусаев оценил игру Сафонова за «ПСЖ»
15:33
Переход в «Спартак» для Головина назвали понижением в классе
12:50
1
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
14
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
Вчера, 20:57
1
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
Вчера, 20:27
8
Сафонов оценил старт «ПСЖ» в Лиге чемпионов – команда победила 6:1
Вчера, 19:46
3
Сафонова назвали одним из трех лучших вратарей мира
Вчера, 16:50
3
Головин останется в «Монако»: он не ведет переговоров с другими клубами
Вчера, 13:29
6
Спрогнозировано место, которое Сафонов займет в номинации на приз лучшему вратарю года
Вчера, 11:54
Семак высказался о возможном трансфере Головина в «Зенит»
Вчера, 11:15
3
Батраков раскрыл детали сорвавшегося перехода в «ПСЖ»: «Это было серьезно»
Вчера, 10:52
4
Сафонов – о Головине: «Не верю, что из-за каких-то копеек поедет в «Спартак»
Вчера, 09:08
5
Шнякин: «В истории с трансфером Головина в РПЛ меня возмущает одна вещь»
Вчера, 05:53
1
Названы пять клубов, проявлявших интерес к Батракову этим летом
Вчера, 05:32
4
Во Франции оценили игру Сафонова в матче Лиги чемпионов со «Слованом»
Вчера, 05:05
4
Головину предложили перейти в другой клуб РПЛ вместо «Спартака»
Вчера, 03:26
16
Луис Энрике прокомментировал 6:1 «ПСЖ» со «Слованом»
Вчера, 00:58
Сафонов получил одну из самых низких оценок среди игроков «ПСЖ» за матч со «Слованом»
Вчера, 00:39
2
ФотоХвича получил приз лучшему игроку ЛЧ-2025/26
Вчера, 00:28
Сафонов не смог оставить свои ворота сухими в 10-м матче подряд
9 сентября
5
Бубнов – о Головине: «Что он здесь забыл? Переоценен нами очень сильно»
9 сентября
3
Сафонов рассказал, как выиграл конкуренцию у Шевалье
9 сентября
1
Губерниев двумя словами описал трансфер Головина в «Спартак»
9 сентября
3
«Его время прошло»: во Франции высказались о возможном уходе Головина из «Монако»
9 сентября
8
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов
9 сентября
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+