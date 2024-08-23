Агент Головина рассказал о восстановлении футболиста

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев прокомментировал состояние футболиста после травмы лодыжки.

«Саша чувствует себя хорошо, все идет по плану медицинского штаба «Монако». Пока он тренируется в общей группе с ограничениями. Решение о том, сможет ли он сыграть в ближайшем матче, примет медицинский штаб клуба. Дискомфорта от травмы нет, но еще ограничения есть», – сказал Клюев.