Стали известны стартовые составы на матч 5 тура РПЛ в котором сыграют ЦСКА против «Локомотива». Игра состоится 18 августа, начало встречи запланировано на 17:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Дивеев, Роша, Мойзес, Круговой, Зделар, Обляков, Давила, Файзуллаев, Мусаев.

Главный тренер: Марко Николич

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Морозов, Ньямси, Ненахов, Баринов, Батраков, Карпукас, Самошников, Пиняев, Воробьев.

Главный тренер: Михаил Галактионов

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