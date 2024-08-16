Тен Хаг заявил о неготовности «МЮ» к старту в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о своей команде перед матчем с «Фулхэмом» в 1-м туре АПЛ. У манкунианцев травмированы защитники Люк Шоу и Лени Йоро, а также форвард Расмус Хейлунд.

«Команда не готова, но лига стартует. У других тренеров точно такая же проблема, но мы должны стартовать.

От этого никуда не спрячешься и не убежишь. Нам остается принять это как данность», – сказал тен Хаг.