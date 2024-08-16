Тен Хаг заявил о неготовности «МЮ» к старту в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о своей команде перед матчем с «Фулхэмом» в 1-м туре АПЛ. У манкунианцев травмированы защитники Люк Шоу и Лени Йоро, а также форвард Расмус Хейлунд.
«Команда не готова, но лига стартует. У других тренеров точно такая же проблема, но мы должны стартовать.
От этого никуда не спрячешься и не убежишь. Нам остается принять это как данность», – сказал тен Хаг.
- В прошлую субботу в матче за Суперкубок Англии «МЮ» уступил «Манчестер Сити» (1:1, по пенальти 6:7).
- Игра «Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм» пройдет сегодня и начнется в 22:00 мск.
Источник: BBC