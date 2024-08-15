В ЦСКА прокомментировали продление контракта с Рошей

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о заключении нового контракта с Виллианом Рошей.
«Мы очень рады продлению соглашения с Виллианом до 2027 года. Тот компромисс, который мы нашли, это абсолютное движение навстречу друг другу двух сторон, продиктованное исключительным желанием с нашей стороны оставить на ближайшие годы игрока в команде, и соответствующее исключительное желание Роши и далее быть частью красно-синей семьи.
Тот факт, что не так давно приехавший в Россию Виллиан уже не в первый раз надевает капитанскую повязку в отсутствие Игоря Акинфеева, говорит о многом. Это признание со стороны команды, клуба, и, уверен, что и болельщиков.
Поэтому очень здорово, что сегодня мы поставили необходимые подписи в долгосрочном контракте. Надеемся, что он как можно быстрее поправится и ждем его скорейшего появления на поле», – заявил Бабаев.
- Центральный защитник присоединился к армейцам в сентябре 2022 года.
- Он провел 73 матча, забил 6 голов и сделал 6 ассистов.
- Бразилец за два сезона стал обладателем Кубка России и серебряных медалей РПЛ.
- Роша – самый дорогой легионер ЦСКА (6 млн евро) наряду с Келлвеном и Аббосбеком Файзуллаевым.