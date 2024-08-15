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В ЦСКА прокомментировали продление контракта с Рошей

15 августа 2024, 22:10

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о заключении нового контракта с Виллианом Рошей.

«Мы очень рады продлению соглашения с Виллианом до 2027 года. Тот компромисс, который мы нашли, это абсолютное движение навстречу друг другу двух сторон, продиктованное исключительным желанием с нашей стороны оставить на ближайшие годы игрока в команде, и соответствующее исключительное желание Роши и далее быть частью красно-синей семьи.

Тот факт, что не так давно приехавший в Россию Виллиан уже не в первый раз надевает капитанскую повязку в отсутствие Игоря Акинфеева, говорит о многом. Это признание со стороны команды, клуба, и, уверен, что и болельщиков.

Поэтому очень здорово, что сегодня мы поставили необходимые подписи в долгосрочном контракте. Надеемся, что он как можно быстрее поправится и ждем его скорейшего появления на поле», – заявил Бабаев.

  • Центральный защитник присоединился к армейцам в сентябре 2022 года.
  • Он провел 73 матча, забил 6 голов и сделал 6 ассистов.
  • Бразилец за два сезона стал обладателем Кубка России и серебряных медалей РПЛ.
  • Роша – самый дорогой легионер ЦСКА (6 млн евро) наряду с Келлвеном и Аббосбеком Файзуллаевым.

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Источник: сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Роша Виллиан Бабаев Роман
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