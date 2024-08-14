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  • Бывший советник Федуна высказался о Станковиче в «Спартаке»

Бывший советник Федуна высказался о Станковиче в «Спартаке»

14 августа 2024, 08:02
4

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци оценил нового главного тренера команды Деяна Станковича.

«Оценивать результаты работы Станковича в «Спартаке» еще рано. Но «Спартак» выглядит боеспособной командой. Станкович прививает игрокам красно-белых дух победителей – это важно. Многие могут добиться прогресса под его руководством», – сказал Камоцци.

  • Станкович возглавил «Спартак» этим летом.
  • При нем команда провела пять матчей: 3 победы, 1 ничья, 1 поражение.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян
Комментарии (4)
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alefreddy
1723616871
хочется верить в сказанное
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Иван Петров 1986
1723620318
Твои слова бы Богу в уши.
Ответить
ilich55
1723623013
Многие могут добиться прогресса под его руководством. При чём здесь МНОГИЕ, если речь идёт о Спартаке?
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Igr-Rоmanyuta-google
1723725412
Тренер так себе ...Ничего хорошего в Спартаке с ним не будет достигнуто
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