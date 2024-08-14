Бывший советник Федуна высказался о Станковиче в «Спартаке»

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци оценил нового главного тренера команды Деяна Станковича.

«Оценивать результаты работы Станковича в «Спартаке» еще рано. Но «Спартак» выглядит боеспособной командой. Станкович прививает игрокам красно-белых дух победителей – это важно. Многие могут добиться прогресса под его руководством», – сказал Камоцци.