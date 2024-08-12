Тюкавин ответил, когда будет исполнять пенальти в «Динамо»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин готов стать штатным пенальтистом команды, но при одном условии.

– При каких обстоятельствах пенальти будете бить вы?

– Когда партнеры доверят. Не буду же я подходить – толкаться, забирать мяч. Ребята знают, что я остаюсь после тренировок (и отрабатываю пенальти).

– Может, понаглей вести себя?

– А как понаглее? Толкаться?

– Взять мяч да пойти бить.

– Я пытался.