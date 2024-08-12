Тюкавин ответил, когда будет исполнять пенальти в «Динамо»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин готов стать штатным пенальтистом команды, но при одном условии.
– При каких обстоятельствах пенальти будете бить вы?
– Когда партнеры доверят. Не буду же я подходить – толкаться, забирать мяч. Ребята знают, что я остаюсь после тренировок (и отрабатываю пенальти).
– Может, понаглей вести себя?
– А как понаглее? Толкаться?
– Взять мяч да пойти бить.
– Я пытался.
- В субботу «Динамо» проиграло «Зениту» (0:1) в 4-м туре РПЛ.
- На 86-й минуте Муми Нгамале не реализовал пенальти.
- Удар камерунца парировал вратарь Евгений Латышонок.
Источник: «РБ Спорт»