Агент Тюкавина рассказал о планах на будущее форварда

Агент Константина Тюкавина Алексей Сафонов отреагировал на информацию о возможном переезде форварда «Динамо» в Турцию.

Ранее стало известно, что турецкие агенты предложили россиянину перейти в «Бешикташ» или «Галатасарай». Нападающий отказался.

«Наверное, кто-то что-то знает. Я ничего об этом не знаю. С этими клубами мы по крайней мере не вели переговоры. Может, кто-то еще появился, не знаю. Не хочу комментировать слухи. Константин пока забрал дочку из роддома. Готовится к игре с «Динамо» Махачкала. До зимы он точно отыграет в «Динамо». Каждый день спрашивать одного и то же – ничего не меняется. Кто-то придумал. До этого куда-то еще отправляли. Может, кто-то в «Динамо» вел переговоры с «Бешикташем» и «Галатасараем». Лично я не вел. Костя тоже ни разу мне не говорил, что были предложения от этих команд», – сказал Сафонов.