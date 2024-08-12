Обращение «Спартака» к болельщикам после ничьей с «Ахматом»

Пресс-служба «Спартака» обратилась к фанатам после матча 4-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

«Расстроены результатом так же, как и вы.

Атаковали с первой до последней минуты и отчаянно бились ради победы дома, но, к сожалению, сегодня этого не хватило для трех очков.

Один за всех – и все за одного!» – написали москвичи.

У «Спартака» 4 матча без поражений подряд.

«Спартак» не смог победить «Ахмат» в 5-й раз подряд.

Москвичи идут в РПЛ 5-ми.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?