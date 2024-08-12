Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Обращение «Спартака» к болельщикам после ничьей с «Ахматом»

Обращение «Спартака» к болельщикам после ничьей с «Ахматом»

12 августа 2024, 00:05
22

Пресс-служба «Спартака» обратилась к фанатам после матча 4-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

«Расстроены результатом так же, как и вы.

Атаковали с первой до последней минуты и отчаянно бились ради победы дома, но, к сожалению, сегодня этого не хватило для трех очков.

Один за всех – и все за одного!» – написали москвичи.

  • У «Спартака» 4 матча без поражений подряд.
  • «Спартак» не смог победить «Ахмат» в 5-й раз подряд.
  • Москвичи идут в РПЛ 5-ми.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

Еще по теме:
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко 1
«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак» 12
Футболиста «Спартака» сравнили с Месси: «Без него игра рушится» 6
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
neim
1723429507
А что будет в ответной игре, в Ахматии ? )))
Ответить
evgevg13
1723430555
Бывает хуже...
Ответить
SLADE2019
1723441832
Атаковали с первых до последних минут, но не ахти как. Хорошо, что и Ахмат вчера невнятно по воротам бил. Ждем улучшений. Как то так.
Ответить
alp
1723444162
ничья для спартака при такой игре тоже неплохой результат..
Ответить
R_a_i_n
1723444734
По факту атаковали действительно много. Как и бывает в таких ситуациях не было последнего, решающего паса. Много сумбура и желания. Хотелось больше зрелости. Движемся дальше. Нищебродам местным привет.
Ответить
FCSpartakM
1723446937
Как и предполагалось, нет ничего нового с такими соперниками, которые выставляют автобус. Кроме Барко никто толком не может играть в мелкий пас вперед. Состав очень разбалансированный, Станкович удивил заменами. Маслов в опорке просто физически не может играть, он не успевает и слишком глубоко садится. Угальде слева - не его позиция, он игрок штрафной, подставить ногу или сыграть на опережение. Нужно было просто играть в 2 фрв и 2 центра, тогда может затолкали бы. Когда перешли на такую тактику же времени было мало. Факел на выезде след и возможен такой же сценарий.
Ответить
subbotaspartak
1723447735
С такими результатами пьедестал не разглядеть
Ответить
Вадим2591
1723452836
Срочно нужно менять главного тренера…
Ответить
Шустик
1723462468
Стыдно за рыл, ой как стыдно!!!
Ответить
mahan
1723538163
Умяров, Маслов на выход. На поле полный ноль от них.
Ответить
Главные новости
ФотоФутболист АПЛ попал в аварию – его машина перевернулась
15:28
Павлюченко призвал российских футболистов уезжать из России
15:16
Реакция Мостового на уход Хлусевича из «Спартака»
14:55
1
Карседо – российскому судье: «Ты хороший человек и арбитр, мы тобой очень довольны»
14:37
4
Смородская одним словом описала летнюю трансферную кампанию «Локомотива»
14:25
2
Заболотный рассказал о «внутрянке» «Спартака»: «Было много обидчивых игроков»
14:20
1
ФотоКлуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
14:10
Стало известно, сколько клубов сыграет от России в еврокубках при снятии бана
13:21
7
ФотоТоп-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
13:10
ФотоТоп-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
12:42
2
Все новости
Все новости
Заболотный высказался о работе Карседо в «Спартаке»
15:40
Мусаев оценил игру Сафонова за «ПСЖ»
15:33
Заболотный рассказал о «внутрянке» «Спартака»: «Было много обидчивых игроков»
14:20
1
ФотоКлуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
14:10
Фото«Крылья» расстались с двумя нападающими
14:00
Фото«Балтика» подписала нападающего из Первой лиги
13:50
ФотоИгрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
13:30
Стало известно, сколько клубов сыграет от России в еврокубках при снятии бана
13:21
7
ФотоТоп-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
13:10
Фото«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
12:59
Переход в «Спартак» для Головина назвали понижением в классе
12:50
1
ФотоТоп-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
12:42
2
«Рубин» приобрел игрока «Зенита» за 30 миллионов рублей
12:28
Плата – о трансфере в «Динамо»: «Не знаю, что там придумали, у меня ничего не болит»
12:19
ФотоРПЛ выявила автора лучшего гола в июле и августе
12:03
2
Мусаев высказался о варианте с Дзюбой для «Краснодара»
11:52
1
Заболотный объяснил случайностью попадание допинга в свой организм
11:44
8
ФотоКлуб РПЛ подписал сербского игрока и воспитанника «Краснодара»
11:32
Где смотреть матч ЦСКА – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:22
Где смотреть матч «Динамо» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:19
Стал известен потенциальный новичок «Спартака» зимой
11:17
4
Где смотреть матч «Зенит» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:16
Где смотреть матч «Факел» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:13
Орлов – о перестройке в «Зените»: «Нужна свежая кровь»
10:47
15
Срыв перехода Самородова помешал еще одному трансферу «Спартака»
10:19
5
В клубе РПЛ могут сменить главного тренера
09:56
5
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
09:29
2
Два клуба заинтересованы в Заболотном
09:11
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+