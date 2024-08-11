Стали известны стартовые составы на матч 4 тура РПЛ в котором сыграют «Крылья Советов» и «Факел». Игра состоится 11 августа, начало встречи запланировано на 17:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Крылья Советов»: Песьяков, Галдамес, Солдатенков, Евгеньев, Бейл, Витюгов, Бабкин, Рассказов, Олейников, Ежов, Шитов.

Главный тренер: Игорь Осинькин

«Факел»: Беленов, Калинин, Божин, Сенхаджи, Мастерной, Альшин, Щетинин, Квеквескири, Ильин, Дзиов, Мертенс.

Главный тренер: Игорь Черевченко

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