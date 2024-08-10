Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над ЦСКА

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарий после матча 4-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).
- Победный мяч на 90+1 минуте забил Витор Тормена.
- «Краснодар» впервые в сезоне РПЛ победил.
– Голы в концовках матчей – это везение? Или вы объясняете это иначе?
– Вообще с вами не согласен. Я думаю, что мы заслужили победу, провели хороший, цельный матч, играли достаточно дисциплинированно. Еще понравилось, что после первого гола мы не откатились и продолжали идти вперед.
– За что вам желтую карточку дали?
– Нельзя столько не видеть. Вот это меня расстраивает, потому что ключевой отрезок матча, каждая ошибка может игру перевернуть, поэтому я был очень недоволен этими эпизодами, но хорошо, что выиграли.
– Что с Кайо? Он неудачно приземлился, это было страшно.
– Да, это страшно. Первичный осмотр показал, что крестообразные связки целы, но нужно делать МРТ.
- «Краснодар» идет в РПЛ 7-м.
Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?