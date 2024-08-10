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Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над ЦСКА

10 августа 2024, 23:01
4

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарий после матча 4-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

– Голы в концовках матчей – это везение? Или вы объясняете это иначе?

– Вообще с вами не согласен. Я думаю, что мы заслужили победу, провели хороший, цельный матч, играли достаточно дисциплинированно. Еще понравилось, что после первого гола мы не откатились и продолжали идти вперед.

– За что вам желтую карточку дали?

– Нельзя столько не видеть. Вот это меня расстраивает, потому что ключевой отрезок матча, каждая ошибка может игру перевернуть, поэтому я был очень недоволен этими эпизодами, но хорошо, что выиграли.

– Что с Кайо? Он неудачно приземлился, это было страшно.

– Да, это страшно. Первичный осмотр показал, что крестообразные связки целы, но нужно делать МРТ.

  • «Краснодар» идет в РПЛ 7-м.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Мусаев Мурад
Комментарии (4)
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Красногвардейчик
1723321951
Во хамло!!! Москалёв всю игру в их сторону работал, а он ещё не доволен
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Cleaner
1723326144
Мусаев, за фол на Роше игроку Краснодара должна была быть показана КРАСНАЯ КАРТОЧКА. И как бы тогда сложилась игра? Вот то то...(((
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Каратель помойников
1723349655
Да просто фартануло вот и всё,а так наиграли на ничью
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Алим Терек
1723351760
быки забодали коней.
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