Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над ЦСКА

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарий после матча 4-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

Победный мяч на 90+1 минуте забил Витор Тормена.

«Краснодар» впервые в сезоне РПЛ победил.

– Голы в концовках матчей – это везение? Или вы объясняете это иначе?

– Вообще с вами не согласен. Я думаю, что мы заслужили победу, провели хороший, цельный матч, играли достаточно дисциплинированно. Еще понравилось, что после первого гола мы не откатились и продолжали идти вперед.

– За что вам желтую карточку дали?

– Нельзя столько не видеть. Вот это меня расстраивает, потому что ключевой отрезок матча, каждая ошибка может игру перевернуть, поэтому я был очень недоволен этими эпизодами, но хорошо, что выиграли.

– Что с Кайо? Он неудачно приземлился, это было страшно.

– Да, это страшно. Первичный осмотр показал, что крестообразные связки целы, но нужно делать МРТ.

«Краснодар» идет в РПЛ 7-м.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?