«Тоттенхэм» объявил о рекордном трансфере в своей истории

«Тоттенхэм» объявил о переходе нападающего Доминика Соланке из «Борнмута». 26-летний форвард подписал контракт до 2030 года.

BBC сообщает, что «Тоттенхэм» заплатит за игрока 55 миллионов фунтов, еще 10 миллионов предусмотрены в виде возможных бонусов.

По данным Transfermarkt, это рекордная покупка «шпор». Ранее больше всего клуб платил за полузащитника Танги Ндомбеле – 62 миллиона евро евро.

В прошлом сезоне Соланке провел за «Борнмут» 42 матча, забил 21 гол, отдал 4 передачи.

Ранее он выступал за «Челси», «Витесс» и «Ливерпуль», провел 1 игру за сборную Англии.

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