Экс-жена Кокорина выложила фото в эротичном белом платье

Дарья Валитова опубликовала в соцсетях новые снимки.
Бывшая жена Александра Кокорина сфотографировалась в коротком белом платье.
Фото: соцсети Дарьи Валитовой
- Валитова и Кокорин были вместе с 2014 года.
- В 2017-м у них родился сын Майкл.
- В 2021-м они расстались. Валитова говорила, что они остались с футболистом с хороших отношениях.
Экс-жена Кокорина выложила фото в черном нижнем белье
Экс-жена Кокорина выложила новые фото в купальнике
Экс-жена Кокорина выложила новые фото с морского побережья
Источник: «Бомбардир»