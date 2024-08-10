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Экс-жена Кокорина выложила фото в эротичном белом платье

10 августа 2024, 12:03
13

Дарья Валитова опубликовала в соцсетях новые снимки.

Бывшая жена Александра Кокорина сфотографировалась в коротком белом платье.

Фото: соцсети Дарьи Валитовой

  • Валитова и Кокорин были вместе с 2014 года.
  • В 2017-м у них родился сын Майкл.
  • В 2021-м они расстались. Валитова говорила, что они остались с футболистом с хороших отношениях.

Экс-жена Кокорина выложила фото в черном нижнем белье

Экс-жена Кокорина выложила новые фото в купальнике

Экс-жена Кокорина выложила новые фото с морского побережья

Источник: «Бомбардир»
Кипр. Первый Дивизион Россия. Премьер-лига Красивый футбол Арис Кокорин Александр
Комментарии (13)
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...уефан
1723281521
...чего мелочиться, давай, Бомбер, уже и бывшую тещу Корина сюда присовокупи, гуляй по-крупному, не стесняйся, здесь все свои!)...
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Иван Петров 1986
1723281600
Ну вот еще одну проститутку представили. Ой да бомбардир, ой да молодец.
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Desma
1723282412
Ну, и угораздило же Кокошу. Зоопарк на Кипре отдыхает.............
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партизан84
1723283517
пора уже вводить новые понятия: "синдром Ванды" например. а то более точные определения попадают под цензуру))))
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zra78
1723284388
Ну и ужас, дальше блюющий смайлик( ЕСЛИ БЫ МОЖНО БЫЛО)
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Бригадный
1723284515
Нормальная жена авторитетного футбольного фраера. Козырного фраера, заметьте.
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Градус целс
1723288633
Что с губами? )))
Ответить
k611
1723289496
Александра Кокорина заманивает
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Из Твери Леха
1723292979
Это кукла резиновая?
Ответить
subbotaspartak
1723298098
Всех "бывших" футболистов... и их тоже на самый футбольный сайт...
Ответить
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