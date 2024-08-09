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  • Кечинов: «У «Спартака» появился футболист, вокруг которого строится вкусная игра»

Кечинов: «У «Спартака» появился футболист, вокруг которого строится вкусная игра»

9 августа 2024, 22:07
10

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высоко оценил игру новичка команды Эсекиэля Барко. Аргентинский полузащитник перешел в московский клуб этим летом из «Ривер Плейт».

«Хотелось верить в то, что «Спартак» в игре с «Ахматом» закрепит свой успех. Последние три игры помимо надежды вселили и уверенность в то, что «Спартак» продолжит играть в том же ключе. У команды появился футболист, вокруг которая строится такая «вкусная» игра, – это Барко. Футболисты рядом стараются действовать в таком же ключе. От Барко идут красивые ходы.

На данный момент «Спартак» сильнее «Ахмата». Не думаю, что поражение 0:5 от «Локомотива» пошло «Ахмату» на пользу. «Спартак» должен обыграть «Ахмат». Да, легко не будет, но есть игра, которая вселяет надежду», – сказал Кечинов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Барко Эсекьель
Комментарии (10)
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Artemka444
1723235347
Ахахах смешной
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ivany4
1723236825
Наблюдение верное, вот только когда увидим готовую картину.
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alefreddy
1723267108
хочется верить в сказанное
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zigbert
1723268725
Связи игроков еще не так наиграны но все же контуры красивой игры уже просматриваются. Это даже без слов Кечинова заметно.
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Garrincha58
1723271021
дурацкое выражение "вкусная игра", если что сходи в кафе и покушай вкусно один дурак где то ляпнул теперь все кому не лень употребляют это выражение мне оно напоминает всякие о.кей или вау надо говорить по-русски ведь мы же коверкаем свой родной могучий русский язык, сколько можно???
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