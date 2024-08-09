Корнеев считает, что в матче «Зенит» – «Динамо» нет предпосылок для сюрприза

Бывший игрок и экс-тренер сборной России Игорь Корнеев поделился ожиданиями от матча «Зенит» – «Динамо» в 4-м туре РПЛ.

«У «Зенита» практически не проваливается ни одна линия. Нет колебаний, которые мы видели в прошлом году и где мог быть какой‑то сюрприз. Команда настолько серьезно выглядит. Для интриги чемпионата хотелось бы какого‑то сюрприза, но пока таких предпосылок никаких нет», – сказал Корнеев.