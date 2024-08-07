Раскрыты зарплаты сотрудников «Матч ТВ»

Бывший директор департамента креативных решений «Матч ТВ» Илья Кузнецов рассказал о зарплатах на телеканале.

«Лица канала зарабатывают основные деньги не на «Матч ТВ». Это не про всех. Есть те, кто просто не хочет этим заниматься, принципиально не связывается с буками и так далее. Но основная часть всe-таки зарабатывает другими способами.

При этом совершенно понятно, что два этих фактора связаны: работа на канале позволяет зарабатывать хорошие деньги на стороне.

Что касается рядовых сотрудников, то если в 2018-м я чувствовал большое преимущество – мы можем платить больше, чем конкуренты – то к 2024-му оно исчезло. Не в одночасье, а просто постепенно сошло на нет.

Мы платили по рынку, 70-90 тысяч средняя зарплата, что для Москвы, согласитесь, не что-то заоблачное.

Руководители получают побольше, конечно, но сопоставимо. Топ-менеджеры – отдельный вопрос, они зарабатывают другие деньги. Суммы я называть не возьмусь, разброс слишком велик.

Еще я хочу отметить то, что изнутри не слишком очевидно. Хоть «Матч ТВ» и принято ругать, но почти все, кто туда шел, шли за брендом. Поэтому находить людей было немного проще, чем вне этого бренда», – написал Кузнецов в своем телеграм-канале.

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