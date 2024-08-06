В ЦСКА отреагировал на отказ Федотову в выплате неустойки

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо дал комментарий по поводу разбирательств с Владимиром Федотовым.

Тренер потребовал от клуба неустойку за расторжение контракта в размере 200 млн рублей.

Он возглавлял армейцев 2 года и выиграл с командой Фонбет Кубок России.

Палата по разрешению споров РФС отказала Федотову. Он будет подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).

«Клуб не воспринимает решение как победу, потому что сама ситуация для клуба так и осталась неприятной, и мы делали все, чтобы в ней не оказаться.

Однако мы были уверены в своей правовой позиции, исходя из прописанных в контракте условий расторжения», – сказал Брейдо.