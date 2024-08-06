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В ЦСКА отреагировал на отказ Федотову в выплате неустойки

6 августа 2024, 17:47
23

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо дал комментарий по поводу разбирательств с Владимиром Федотовым.

  • Тренер потребовал от клуба неустойку за расторжение контракта в размере 200 млн рублей.
  • Он возглавлял армейцев 2 года и выиграл с командой Фонбет Кубок России.
  • Палата по разрешению споров РФС отказала Федотову. Он будет подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).

«Клуб не воспринимает решение как победу, потому что сама ситуация для клуба так и осталась неприятной, и мы делали все, чтобы в ней не оказаться.

Однако мы были уверены в своей правовой позиции, исходя из прописанных в контракте условий расторжения», – сказал Брейдо.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Федотов Владимир
Комментарии (23)
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alefreddy
1722959600
кинули получается
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andr45
1722960430
Как говорится, жулик у жулика дубинку украл) Интересно, БАБАЕВ, как и Веллитону, посоветует ходить и озираться, опасаясь за свою жизнь?
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FCSpartakM
1722961710
все время говорили, что конюх мутный тип. Вот и назащищали кони своего тренера, а он им подлянку.
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Красногвардейчик
1722964182
Лысый иуда....денег поиметь захотел...но облом))
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ziborock
1722965812
Помню помню как кони смеялись над Спартаком и Газизовым!))) Смеется тот кто смеется последний!)))
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BRO_football
1722971845
Ну и что там в контакте Федотова было? Озвучьте, пожалуйста, Брейдо. Дыма без огня не бывает, значит всё-таки ЦСКА где-то зажал бабло.
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anatolich72
1722973588
Федот по жизни редиска. Плохая у него "история".
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