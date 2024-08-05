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  • Осинькин – после 0:3 от «Спартака»: «Наш чемпионат еще не начался»

Осинькин – после 0:3 от «Спартака»: «Наш чемпионат еще не начался»

5 августа 2024, 22:58
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал комментарии по итогам проигранного матча 3-го тура РПЛ против «Спартака».

  • Москвичи победили дома со счетом 3:0.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Исход матча был решен в первом тайме. Мы первые 15–20 минут были без моментов. Успевали перекрывать атаки «Спартака». После пропущенного гола у нас была плохая реакция. «Спартак» переигрывал и доминировал.

Во втором тайме мы пытались вернуться в игру, но соперник обладает качественными игроками. Мы не смогли навязать ту борьбу, которая бы помогла исправить ситуацию.

– Как будете выбираться из ситуации?

Мы больше не играем с «Зенитом» и «Спартаком». Календарь у нас неплохой. Дальше у нас команды другие, но легких матчей не бывает.

Мы у всех сильных команд не часто забирали очки. Можно сказать, что наш чемпионат еще не начался.

Бейл и Ежов вернулись, да, они далеки от идеала, но готовы минут на 70. Добавляются новички, надеюсь, их будет больше. Нам нужен более глубокий состав. Какие‑то решения по трансферам принимаются, многих людей вы видели на поле. Идем дальше.

– Почему не было Ломаева?

– Семь голов пропущено. Если вы найдете ошибку, я готов обсудить. Решили что‑то поменять. Да, мы много пропустили, не в самой лучше форме. Смотря на все, вратарям к последним претензии буду предъявлять.

– Какой был план на игру? Могло показаться, что вы хотели замедлить игроков «Спартака» в атаке. Почему этот план не сработал?

– Мы никогда не пытаемся играть медленно. Наверное, «Спартак» сыграл на такой скорости, на которой мы не смогли им ответить. Но то, что мы сыграли хуже, чем могли, это факт. Над нами очень сильно доминировали во второй половине первого тайма, в которой мы проиграли матч.

– Что волнует вас больше: один забитый мяч или десять пропущенных?

– Десять пропущенных.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Осинькин Игорь
Комментарии (2)
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VVM1964
1722889988
А твой может вот-вот закончиться...
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FCSpartakM
1722890321
да понятно, что в 10ке КС будет. Есть ряд команд, которые будут "бороться " за вылет
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