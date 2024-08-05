«Манчестер Юнайтед» пытался скрыть травму Йоро

«Манчестер Юнайтед» с опозданием сообщил о переломе плюсневой кости у новичка Лени Йоро.

Клуб АПЛ пытался скрыть травму французского защитника на фоне переговоров с «Баварией» по трансферу Матейса де Лигта.

В «МЮ» понимали, что новость о длительном восстановлении Йоро усилит позиции мюнхенцев, которые смогут требовать больше за своего игрока.

В итоге «Юнайтед» объявил о повреждении нового футболиста только после того, как его запечатлели на видео на костылях и в защитном ботинке.