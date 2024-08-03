Мостовой оценил в процентах шансы «Зенита» на чемпионство в этом сезоне

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о матче 3-го тура РПЛ «Зенит» – «Ростов» (5:0).

«Об этом матче сложно что-то говорить, так как игра закончилась после первого гола «Зенита». У «Ростова» просто не было шансов в этой игре. После первого забитого мяча игроки «Зенита» просто сделали разницу. Класс футболистов очень высок. Понятно, что остальным клубам нужно продолжать бороться с командой Семака, в футболе всякое бывает. Но уже можно говорить, что процентов на 80 «Зенит» – чемпион России», – сказал Мостовой.

«Зенит» лидирует в РПЛ с 9 очками и разницей мячей 13:0. Столько же очков у «Динамо». Разница мячей у бело-голубых – 8:2.

Петербуржцы выигрывали чемпионат России последние шесть лет.

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