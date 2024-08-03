Дзюбу пригласили потренироваться с пляжным «Локомотивом»

Главный тренер пляжной футбольной команды «Локомотив» Илья Леонов ответил на вопросы о возможном сотрудничестве с Артемом Дзюбой.

«Сейчас мы не рассматриваем варианты с полноценным переходом «классических» футболистов в «пляжку».

Да, в нашем виде были такие примеры: и Александр Филимонов, и Алексей Смертин, и Дмитрий Сычев были в нашей команде. На данный момент мы перешли на профессиональные рельсы, тут нужно постоянно тренироваться, поэтому мы отошли от подобной практики.

Да, мы готовы пригласить на тренировку‑две, чтобы ребята попробовали свои силы, в том числе Дзюбу, но не для полноценных игр. Но с Артемом мы еще не связывались», – сказал Леонов.

35-летний Дзюба – свободный агент.

«Локо» не продлил с ним контракт.

В составе столичной команды нападающий провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 ассистов за 1,5 сезона.

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