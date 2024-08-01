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Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: Ziklop вновь победил!

1 августа 2024, 10:49
3

Первый день августа, а значит пришла пора поздравить лауреатов июльского сезона «Конкурса прогнозов» на «Бомбардире»!

Лучше всех в самом жарком месяце года себя проявила следующая пятерка.

1. Ziklop – 20194 балла.

2. NIK 267 – 19858.

3. Axe111 – 19508.

4. Ниф-Ниф – 18962.

5. злой татарин 74 – 18778.

Ziklop победил второй раз за год – последняя победа была в ноябре. Поздравляем его и всю топ-5.

Второй месяц подряд третье место занял Axe111. С – стабильность, но желаем в будущем добраться до вершины.

По традиции всех благодарим за участие. Приглашаем приступить к августовскому сезону! 1-й тур уже доступен. Скоро старт больших европейских чемпионатов.

Сейчас мы готовимся к небольшому переформатированию «Конкурса прогнозов». Планируются следующие изменения.

1. Добавить возможность ставить на ТМ и ТБ.

2. Убрать верхний лимит ставок.

3. Изменить логику конкурса, сделать ее более динамичной. Что имеем в виду? Возможность ставить выигрышы с матчей на последующие матчи туров.Например, вы поставили 500 очков на первый по хронологии матч тура. Под кэф 10. Выиграли 5000 очков. И вы сможете дальше ставить эти выигранные очки на остальные матчи тура. Контролировать место в рейтинге, в зависимости от этого принимать решения, какие матчи, какие кэфы и какие суммы брать. Управление банком участника переходит в его руки.

4. Соответственно, ставить на любой матч тура можно будет вплоть до стартового свистка.

Пока играем в привычном формате.

Также приглашаем к участию в другой нашей игровой активности – «Невидимке». Отгадывайте футболистов, проводите время с пользой для ума!

Подписывайтесь на наш телеграм-бот. Подробный рассказ о нем здесь.

Спасибо за внимание.

Источник: «Бомбардир»
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Комментарии (3)
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prostotak2023
1722501183
может не к июльскому сезону, а к августовскому?
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zigbert
1722511567
Трудно было играть в такую жару но они выдержали и победили. С победой всех!
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BAIv
1722514636
Одноглазый с победой!
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