Итоги июньского сезона «Конкурса прогнозов»: браво, САДЫЧОК!

Наслаждаемся летними жаркими деньками, купаемся, загораем, но баталии в нашем «Конкурсе прогнозов» продолжаются! Позади июньский сезон, пора подвести итоги.

В июньском сезоне было рекордное для 2024 года количество участников. Видимо, все захотели проверить свои навыки предсказания на матчах Евро-2024. Пятерка лучших прогнозистов выглядит так.

1. САДЫЧОК – 21687 баллов.

2. red-white fox – 18161.

3. Axe111 – 17520.

4. Арле – 16831.

5. Parham – 16588.

САДЫЧОК попал в топ-5 впервые с сентября 2023 года.

По традиции всех благодарим за участие. Приглашаем приступить к июльскому сезону! Первый тур уже доступен. В первой половине завершим Евро-2024, а там уже и российский чемпионат возвращается.

Также приглашаем к участию в другой нашей игровой активности – «Невидимке». Отгадывайте футболистов, проводите время с пользой для ума!

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