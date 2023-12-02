Итоги ноябрьского сезона «Конкурса прогнозов»: называем победителей

(с) Обратим внимание, что топ-5 прогнозистов ноября набрали намного больше баллов, чем топ-5 прогнозистов октября
В ноябре по инициативе Ильи туров было больше ...
Друзья, за окном 1 декабря, а значит, что пора начинать новый сезон в нашем «Конкурсе прогнозов»!
Но прежде мы, конечно, подведем итоги ноябрьского сезона, выделим лидеров. Пятерка лучших прогнозистов прошлого месяца выглядит так.
1. Ziklop – 21387 баллов.
2. Арле – 20542.
3. Lev Aleks – 19170.
4. mihail1980 – 18606.
5. ВМФ – 17697.
Обратим внимание, что топ-5 прогнозистов ноября набрали намного больше баллов, чем топ-5 прогнозистов октября. Желаем дальнейшего улучшения результатов.
Никто из топ-5 октября не повторил результат и не попал в топ-5 ноября.
По традиции всех благодарим за участие. Приглашаем приступить к декабрьскому сезону! Первые туры уже доступны.