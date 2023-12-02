Итоги ноябрьского сезона «Конкурса прогнозов»: называем победителей

Друзья, за окном 1 декабря, а значит, что пора начинать новый сезон в нашем «Конкурсе прогнозов»!

Но прежде мы, конечно, подведем итоги ноябрьского сезона, выделим лидеров. Пятерка лучших прогнозистов прошлого месяца выглядит так.

1. Ziklop – 21387 баллов.

2. Арле – 20542.

3. Lev Aleks – 19170.

4. mihail1980 – 18606.

5. ВМФ – 17697.

Обратим внимание, что топ-5 прогнозистов ноября набрали намного больше баллов, чем топ-5 прогнозистов октября. Желаем дальнейшего улучшения результатов.

Никто из топ-5 октября не повторил результат и не попал в топ-5 ноября.

По традиции всех благодарим за участие. Приглашаем приступить к декабрьскому сезону! Первые туры уже доступны.