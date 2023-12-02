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    • Итоги ноябрьского сезона «Конкурса прогнозов»: называем победителей

    Итоги ноябрьского сезона «Конкурса прогнозов»: называем победителей

    Друзья, за окном 1 декабря, а значит, что пора начинать новый сезон в нашем «Конкурсе прогнозов»!

    Но прежде мы, конечно, подведем итоги ноябрьского сезона, выделим лидеров. Пятерка лучших прогнозистов прошлого месяца выглядит так.

    1. Ziklop – 21387 баллов.

    2. Арле – 20542.

    3. Lev Aleks – 19170.

    4. mihail1980 – 18606.

    5. ВМФ – 17697.

    Обратим внимание, что топ-5 прогнозистов ноября набрали намного больше баллов, чем топ-5 прогнозистов октября. Желаем дальнейшего улучшения результатов.

    Никто из топ-5 октября не повторил результат и не попал в топ-5 ноября.

    По традиции всех благодарим за участие. Приглашаем приступить к декабрьскому сезону! Первые туры уже доступны.

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +58039

      MaxRnD 1 декабря, 12:18

      (с) Обратим внимание, что топ-5 прогнозистов ноября набрали намного больше баллов, чем топ-5 прогнозистов октября

      В ноябре по инициативе Ильи туров было больше ...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9551

      vladik12 > MaxRnD 1 декабря, 12:25

      Если бы прогнозировали дыряво, это могло и не помочь).

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +58039

      MaxRnD > vladik12 1 декабря, 12:32

      Октябрь: 1. Mukhin O – 16010
      Ноябрь : 1. Ziklop – 21387

      При наличии 2 или 3 лишних туров за ноябрь, всё пока ± укладывается в среднюю месячную статистику/угадываемость

      2
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