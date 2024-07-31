Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Спортивный директор «Локомотива» высказался о борьбе со «Спартаком» за Маркиньоса

Спортивный директор «Локомотива» высказался о борьбе со «Спартаком» за Маркиньоса

31 июля 2024, 13:57
2

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов подтвердил, что клуб ведет переговоры по трансферу 24-летнего вингера «Ференцвароша» Маркиньоса.

«Переговоры по Маркиньосу идут. Не знаю, пытался ли его перехватить «Спартак», – сказал Ульянов.

  • По данным «Спорт-Экспресса», Маркиньос склоняется к переходу в «Локомотив».
  • Бразилец сыграл в прошлом сезоне в 48 встречах за «Ференцварош», отметился 7 голами и 10 передачами.
  • Венгерский клуб тогда тренировал нынешний главный тренер «Спартака» Деян Станкович.

Тюкавин или Чалов – у кого больше голов в РПЛ? Пройдите тест о главных бомбардирах лиги

Еще по теме:
«Локомотив» отдаст вингера в «Крылья Советов»
Шалимов отреагировал на гол Мостового в дебютной игре за «Локомотив»
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо» 3
Источник: «Спорт-Экспресс»
Спартак Локомотив Ференцварош Ульянов Дмитрий Маркиньос
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alefreddy
1722427012
нет борьбы просто агент ценник поднимает
Ответить
FCSpartakM
1722428578
я так понял, все сводиться к тому, захочет его Спартак или нет, потому что по деньгам там перегиб заметный в предложениях
Ответить
Главные новости
Мусаев высказался о варианте с Дзюбой для «Краснодара»
11:52
Заболотный объяснил случайностью попадание допинга в свой организм
11:44
1
Стал известен потенциальный новичок «Спартака» зимой
11:17
3
ВидеоРоналду сказал партнерам разорвать соперников перед победным матчем «Аль-Насра»
10:58
Орлов – о перестройке в «Зените»: «Нужна свежая кровь»
10:47
12
Срыв перехода Самородова помешал еще одному трансферу «Спартака»
10:19
4
В клубе РПЛ могут сменить главного тренера
09:56
3
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
09:29
2
Два клуба заинтересованы в Заболотном
09:11
5
Орлов заявил о предвзятости к «Зениту», порожденной завистью
08:59
13
Все новости
Все новости
ФотоКлуб РПЛ подписал сербского игрока и воспитанника «Краснодара»
11:32
Тренер «Баварии» высказался о первом голе Мусиалы, терявшего сознание в прошлых матчах
10:32
Срыв перехода Самородова помешал еще одному трансферу «Спартака»
10:19
4
Мбаппе отреагировал на критику своих действий без мяча
10:08
В клубе РПЛ могут сменить главного тренера
09:56
3
Фабрегас оценил разгромную победу «Комо» в дебютном матче Лиги чемпионов
09:42
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
09:29
2
Два клуба заинтересованы в Заболотном
09:11
5
Орлов заявил о предвзятости к «Зениту», порожденной завистью
08:59
13
Тренер «МЮ» похвалил «Сабах» после разгрома 4:0
08:46
ФотоСын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
08:31
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
17
Уход игроков из «Спартака» и «Зенита», наказания за выходки игроков «Динамо» и другие новости
00:47
1
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
13
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 1-го тура
00:21
1
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
3
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
4
Лига чемпионов. «МЮ» разгромил «Сабах» (4:0), «Бавария» – «Буде-Глимт» Хайкина (5:0)
Вчера, 23:59
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
7
Россиянин травмировался в матче ЛЧ против «Баварии»
Вчера, 23:33
3
Видео«Рубин» назвал сбежавшего в ЦСКА Олейникова чушпаном
Вчера, 23:27
5
Павлюченко поставил крест на своем друге по «Спартаку»
Вчера, 23:10
6
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
2
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
8
Аршавин определил лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 22:38
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+