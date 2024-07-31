Спортивный директор «Локомотива» высказался о борьбе со «Спартаком» за Маркиньоса

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов подтвердил, что клуб ведет переговоры по трансферу 24-летнего вингера «Ференцвароша» Маркиньоса.

«Переговоры по Маркиньосу идут. Не знаю, пытался ли его перехватить «Спартак», – сказал Ульянов.

По данным «Спорт-Экспресса», Маркиньос склоняется к переходу в «Локомотив».

Бразилец сыграл в прошлом сезоне в 48 встречах за «Ференцварош», отметился 7 голами и 10 передачами.

Венгерский клуб тогда тренировал нынешний главный тренер «Спартака» Деян Станкович.

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