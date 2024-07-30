Агент Миранчука эмоционально прокомментировал уход Алексея из «Аталанты»

Вадим Шпинев, агент российского полузащитника Алексея Миранчука, высказался о трансфере игрока из «Аталанты» в «Атланту Юнайтед».

«Очень рад, что Лeшка в хорошем клубе. А итальянцам привет: спагетти, макароны, паста!» – заявил агент.

«Атланта Юнайтед» выкупила Миранчука за 12 или 15 млн евро, заключив с ним контракт по схеме «3+1».

Хавбек был в «Аталанте» с сентября 2020-го.

Его статистика: 98 матчей, 13 голов, 19 ассистов.

Алексей – воспитанник «Локомотива».

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