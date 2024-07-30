Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура группового этапа кубка России в котором сыграют «Рубин» и «Акрон». Игра состоится 30 июля, начало встречи запланировано на 18:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Рубин»: Ставер, Рожков, Ашурматов, Грицаенко, Кузнецов, Безруков, Иванов, Апшацев, Васильев, Чумич, Шабанхаджай.

Главный тренер: Рашид Рахимов

«Акрон»: Волков, Баранок, Бокоев, Пестряков, Бардыбахин, Москвичев, Эсанов, Кузьмин, Дмитриев, Тимошенко, Болдырев.

Главный тренер: Заур Тедеев

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