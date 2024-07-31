Рахимов остался доволен реакцией «Рубина» на разгром от «Зенита»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подвел итоги матча с «Акроном» (4:0) в 1-м туре группового этапа пути РПЛ Кубка России.

– Куражная игра и счeт это отображает. Какие замечания команде?

– После фазы атаки есть фаза обороны, но мы продолжали переживать за эпизод, который не завершили, и медленно реагировали. Нужно быстрее реагировать.

– Эпизоды, когда не забивает Шабанхаджай – это самоуверенность?

– Уверенность, которая перерастает в самоуверенность. Я говорил: «Не ломайте себе игру». Да, вы можете сыграть нестандартно, креативно – но это должно быть надeжно, не в середине поля. Не надо это делать в эпизодах, где она диктует другое.

– Как оцените дебют Никиты Васильева?

– У него голова достаточно светлая, но он должен перейти на другой уровень, где должен быстрее реагировать на скорость и малое пространство. Научится принимать решение где нет пространства. В целом, всe нормально, вышел с огромным желанием, действовал агрессивно. У нас два вышло семнадцатилетних, ещe и Энри Мукба на скамейке – мы планировали его выпустить.

– Такой счeт отражает реакцию на игру с «Зенитом»?

– Да, я так и говорил команде. По игре мы не заслуживали 0:4 от «Зенита». Мы позволили себе не контролировать эпизоды и сегодня были такие моменты – у «Акрона» было два момента. Нельзя это позволять. Реакция у команды была хорошая. Я видел, как они переживали. Я хотел жестко поговорить после поражения, но видел их переживания.

– Какая ставка на Кубок?

– Посмотрим, сколько количественно у нас будет игроков и сколько дней между матчами – это очень важно. У нас есть игра в Воронеже, потом игра в Москве. Мы сборы провели в 18 человек – важно иметь обойму, чтобы сохранять уровень и в чемпионате, и кубке.