Тренер «Акрона» объяснил разгром от «Рубина»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев подвел итоги матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Рубином» (0:4).

«Почти половина футболистов, которые сегодня играли, практически впервые увидели друг друга, потому что у них не было возможности вместе готовиться к матчу. Сейчас нужно сделать правильные выводы, до сегодняшнего дня многие игроки не выступали на таком уровне. Теперь наш тренерский штаб должен поставить задачу помочь футболистам стать лучше», – сказал Тедеев.