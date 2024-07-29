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  • «Я чуть не расплакалась»: девушка Сафонова посетила 1-й домашний матч «Краснодара» после ухода Матвея

«Я чуть не расплакалась»: девушка Сафонова посетила 1-й домашний матч «Краснодара» после ухода Матвея

29 июля 2024, 18:30
10

Марина Кондратюк, девушка вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, сообщила, что посетила матч 2-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» Мх (0:0).

«Выезжали со стадиона.

В зоне, где болельщики ждут игроков, стоял совсем юный мальчишка, который заглянул ко мне в машину, понял, что там нет никого, кто был бы ему интересен и сказал: «Привезите, пожалуйста, Матвея Сафонова».

Я в этот момент чуть не расплакалась», – сообщила Кондратюк.

  • Летом Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ».
  • Матвей уже приступил к предсезонке.
  • Сафонов выступает за сборную России.

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Источник: телеграм-канал Марины Кондратюк
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Краснодар Сафонов Матвей
Комментарии (10)
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...уефан
1722269148
..."А был ли мальчик?"(с)...
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evgevg13
1722269810
Я то думал, что расплакалась от игры Краснодара, а тут...
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gopseklazed
1722270463
Я подумал, что хватит верить всяким телегам и пабликам с прогнозами на спорт. Только потеря денег. Есть отличный сервис, который работает с 2013 года. Найдите его в любом поиске по фразе: «бронзовый прогноз». Гарантии на все прогнозы. МАТЧ ТВ о них показывал сюжет.
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Иван Петров 1986
1722270902
Дебильные новости тут уже задолбали.
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Atom2020
1722273771
А чо это "девушка вратаря ПСЖ" торчит в Краснодаре? ... Сафонов, значит, в Париже, а эта в Краснодаре матчи посещает ... смешно
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ivany4
1722278481
Без грязных намеков, а Сафонов догадывается, что его девушку каждый мальчишка знает?
Ответить
Vert255
1722319564
Нам не интересны эти новости.Сафонов лучше пусть выплатит что положено по алиментам
Ответить
slavа0508
1722328147
А новостей о футболе больше нет ???
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slavа0508
1722328204
А чем там занят сантехник который чинил Сафонову кран ???
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