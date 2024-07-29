«Я чуть не расплакалась»: девушка Сафонова посетила 1-й домашний матч «Краснодара» после ухода Матвея

Марина Кондратюк, девушка вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, сообщила, что посетила матч 2-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» Мх (0:0).
«Выезжали со стадиона.
В зоне, где болельщики ждут игроков, стоял совсем юный мальчишка, который заглянул ко мне в машину, понял, что там нет никого, кто был бы ему интересен и сказал: «Привезите, пожалуйста, Матвея Сафонова».
Я в этот момент чуть не расплакалась», – сообщила Кондратюк.
- Летом Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ».
- Матвей уже приступил к предсезонке.
- Сафонов выступает за сборную России.
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Источник: телеграм-канал Марины Кондратюк