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  • «Как такое можно вытворять?»: Черданцев – жестко об отмене гола «Химок» в ворота «Спартака»

«Как такое можно вытворять?»: Черданцев – жестко об отмене гола «Химок» в ворота «Спартака»

29 июля 2024, 14:56
69

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался об отмене гола «Химок» в первом тайме матча 2-го тура РПЛ против «Спартака» (1:3).

«Отмена гола «Химок».

Это вообще как такое можно вытворять?

По протоколу VAR видеоассистент вмешивается только в случае, если арбитр в поле допустил ЯВНУЮ И ОЧЕВИДНУЮ ошибку. Здесь во-первых контакт игроков за пределами штрафной. Далее, как мы слышим, из рассуждений комментаторов после десяти повторов, момент неоднозначный, далее Казарцев смотрит повторы, и смотрит не один раз, потому что момент неоднозначный. И только после этого принимает решение отменить гол.

Да мало ли таких единоборств в поле! Эдак можно через раз голы отменять за любое единоборство в центре поля. VAR не должен был вмешиваться! Просмотрел Казарцев фол, значит, просмотрел, это его проблемы.

Далее. Чистый пеналь на Манфреде Угальде. Вообще без вопросов. Судья смотрит в упор находясь в идеальной позиции. И не свистит. Вот здесь VAR абсолютно верно вмешался, так как это явная ошибка судьи. Но не в случае с голом «Химок»!» – написал Черданцев.

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Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева
Россия. Премьер-лига Спартак Химки
Комментарии (69)
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лёвчик
1722255533
чердак а всломни два пенальти в ворота спартака на трех минутах добавленных в матч с Сочи и отмененые голы соболева.Не все же против спартака
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ivany4
1722255747
Чердак выучи правила, получи степень арбитра, а потом НАВЯЗЫВАЙ, если тебе позволят, свое мнение всем. Уже многие арбитры согласились с неоднозначным судейством, и ждут отстранения судьи минимум на 3 матча. 1. Как судье находясь в 5 метрах, можно не заметить удар сзади по ногам, который может караться от штрафного до КК, не дать свисток, и продолжить игру? Вот его ВАР и поправил после остановки игры, взятие ворот. 2. Как можно было не дать 2-ю желтую защитнику, после остановки игры, лишь только потому, что он извинился перед соперником? 3. Как можно не заметить снос игрока в штрафной, и через ВАР назначить точку! Может ему зрение проверить на профпригодность??
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anatolich72
1722255864
Чердак сам проф непригоден
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JTherry
1722255887
Чердак лучше бы вспомнил, как ВАР вмешивался, когда гол был забит, а его отменяли, потому что в поле и "за пределами штрафной" игрок сыграл рукой (случайно)... "Да мало ли таких единоборств в поле!" - но голы отменяли и ставили штрафной удар, и это я ещё не вспомнил отменённый гол Соболя Мешковым в ворота Урала... так что профнепригодный Чердачок, закрой свой пердачок и не жужжи..!)
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партизан84
1722255902
даже интересно стало сколько человек будет продолжать работать с таким предвзятым и в тоже время непрофессиональным подходом
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шахта Заполярная
1722257947
Явная и очевидная ошибка это ты чердак. Ты кто судья? Ты микрофонный болтун топящий за болотных. Вот и зализывай болотным и не лезь туда, куда собака не сует. ВАР вмешался, значит было нарушение , тем более очевидное. Казарцев слепой, когда соперник Спартака нарушает, он может и двадцать раз повтор смотреть.
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timon2401
1722258295
пошла пропаганда людей получающих з.п. у газпрома))) не одного комментария по поводу пенальти от zenita в матче с Рубином...а тут все)))) и бывший "питерский" судья Лапочкин и комментаторы с матч тв на кормежке с одноименым спонсором неизменного "чемпиона"
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nik55
1722258844
тупой чердак иди зализывай своей подруге а сюда не лезь
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NewLife
1722261154
Чердак паскуда, но ругать его не за что, ведь он заботится о своем финансовом благополучии подмышкой у газпрома. Объективным сейчас быть себе дороже.))
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FCSpartakM
1722263017
единоборство - это не удар в ногу. Заболотный чисто подбил ногу и на первом же повторе это все видно. И те же его коллеги комментаторы согласились, что это фол. Второе, ошибка явная , потому что был забит гол. Чердак совсем потерялся в прострации .
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