«Как такое можно вытворять?»: Черданцев – жестко об отмене гола «Химок» в ворота «Спартака»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался об отмене гола «Химок» в первом тайме матча 2-го тура РПЛ против «Спартака» (1:3).

Автором мяча стал Лукас Вера.

В поле судил петербуржец Василий Казарцев.

«Отмена гола «Химок».

Это вообще как такое можно вытворять?

По протоколу VAR видеоассистент вмешивается только в случае, если арбитр в поле допустил ЯВНУЮ И ОЧЕВИДНУЮ ошибку. Здесь во-первых контакт игроков за пределами штрафной. Далее, как мы слышим, из рассуждений комментаторов после десяти повторов, момент неоднозначный, далее Казарцев смотрит повторы, и смотрит не один раз, потому что момент неоднозначный. И только после этого принимает решение отменить гол.

Да мало ли таких единоборств в поле! Эдак можно через раз голы отменять за любое единоборство в центре поля. VAR не должен был вмешиваться! Просмотрел Казарцев фол, значит, просмотрел, это его проблемы.

Далее. Чистый пеналь на Манфреде Угальде. Вообще без вопросов. Судья смотрит в упор находясь в идеальной позиции. И не свистит. Вот здесь VAR абсолютно верно вмешался, так как это явная ошибка судьи. Но не в случае с голом «Химок»!» – написал Черданцев.