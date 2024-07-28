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  • Стали известны стартовые составы на матч «Химки» – «Спартак»: 28 июля

Стали известны стартовые составы на матч «Химки» – «Спартак»: 28 июля

28 июля 2024, 13:56
11

Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура РПЛ в котором сыграют «Химки» и «Спартак». Игра состоится 28 июля, начало встречи запланировано на 15:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Химки»: Голубович, Руденко, Мирзов, Терехов, Филин, Анджелкович, Вера, Хосонов, Обухов, Ориньо, Заболотный.

Главный тренер: Франк Артига

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Чернов, Бабич, Рябчук, Умяров, Зобнин, Барко, Игнатов, Бонгонда, Угальде.

Главный тренер: Деян Станкович

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Химки
Комментарии (11)
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val69
1722164514
Опять Умяров.... Да, ëптыть, сколько ж можно...
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timon2401
1722164632
складывается впечатление что у Умярова кто то в совете директоров (((( другого объяснения что его ставят в основу нет...и сколько же "лишнего веса" у этого бразильского нападающего что он до сих пор в форму не придет???
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Spartak_forv@
1722165140
Наконец-то посмотрим на Барко.И Угальде должен заиграть.И опять бездарный Умяров в основе. Почему не Пруцев,не Мартинс,а Умяров?Он платит что ли чтоб его в основу ставили?
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DVOK68
1722165290
Умяров вновь в основе...(( Станкович...что творишь...
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R_a_i_n
1722165434
Зобнин-Умяров просто кусок дрим-тим!
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BoevStas1
1722165928
Умяров и снова Максименко, наверное их последний шанс...где Дуарте делся кто знает?конец сезона вообще лучший был...
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ivany4
1722167605
Кто проплачивает игру Умярова??? В обороне дыры, и половину центра отдали, ну а с нападением тот еще вопрос.)) Думаю основные события развернуться после замен во втором тайме. И все равно ждем победы!
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Skull_Boy
1722167796
О Зобнин и Умяров значит Заболотный забьет от этих 2х оленей только безногий не убежит
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