Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура РПЛ в котором сыграют «Химки» и «Спартак». Игра состоится 28 июля, начало встречи запланировано на 15:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Химки»: Голубович, Руденко, Мирзов, Терехов, Филин, Анджелкович, Вера, Хосонов, Обухов, Ориньо, Заболотный.

Главный тренер: Франк Артига

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Чернов, Бабич, Рябчук, Умяров, Зобнин, Барко, Игнатов, Бонгонда, Угальде.

Главный тренер: Деян Станкович

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