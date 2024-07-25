Нападающий «Манчестер Сити» хочет покинуть клуб

Аргентинский форвард «Манчестер Сити» Хулиан Альварес намерен сменить клубную прописку.
По сведениям СМИ, 24-летний аргентинец хочет получать больше игрового времени. Также игрок и его семья были бы рады переезду в место с более теплым климатом. Англичане готовы расстаться с Альваресом за сумму не менее 60+17 млн фунтов.
- Главным претендентом на Хулиана называется мадридское «Атлетико». Но испанцы пока не готовы удовлетворить финансовые потребности «Манчестер Сити».
- Хулиан Альварес представляет цвета «Манчестер Сити» с 2022 года. В майке английского коллектива футболист провел 103 игры во всех турнирах.
- В них центрфорвард сумел записать в актив 36 голов и 18 ассистов.
Источник: The Athletic