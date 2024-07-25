Нападающий «Манчестер Сити» хочет покинуть клуб

Аргентинский форвард «Манчестер Сити» Хулиан Альварес намерен сменить клубную прописку.

По сведениям СМИ, 24-летний аргентинец хочет получать больше игрового времени. Также игрок и его семья были бы рады переезду в место с более теплым климатом. Англичане готовы расстаться с Альваресом за сумму не менее 60+17 млн фунтов.