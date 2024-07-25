Заварзин назвал условие для увольнения Станковича из «Спартака»

Бывший генеральный директор «Спартака» и «Динамо» Юрий Заварзин высказался о проблемах красно-белых.

«Что касается предстоящей игры с «Химками», то «Спартаку» некуда отступать. В первом туре они уступили «Оренбургу», который, как мне кажется, будет бороться за то, чтобы не вылететь. Сейчас он будет играть с «Химками», которые только что вернулись в РПЛ. Так что, если «Спартак» сейчас «сгорит», то, думаю, в очередной раз могут поменять тренера.

У них там постоянно чехарда. У клуба же все есть: условия, инфраструктура, деньги. Только головы нет. Всего одно чемпионство за последние двадцать лет! Здесь проблема не в финансах и условиях, а в чем‑то другом. Не знаю, как будут играть с «Химками», но в первом туре не было ни рисунка игры, ни мысли, – сказал Заварзин.