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  • Заварзин назвал условие для увольнения Станковича из «Спартака»

Заварзин назвал условие для увольнения Станковича из «Спартака»

25 июля 2024, 11:29
14

Бывший генеральный директор «Спартака» и «Динамо» Юрий Заварзин высказался о проблемах красно-белых.

«Что касается предстоящей игры с «Химками», то «Спартаку» некуда отступать. В первом туре они уступили «Оренбургу», который, как мне кажется, будет бороться за то, чтобы не вылететь. Сейчас он будет играть с «Химками», которые только что вернулись в РПЛ. Так что, если «Спартак» сейчас «сгорит», то, думаю, в очередной раз могут поменять тренера.

У них там постоянно чехарда. У клуба же все есть: условия, инфраструктура, деньги. Только головы нет. Всего одно чемпионство за последние двадцать лет! Здесь проблема не в финансах и условиях, а в чем‑то другом. Не знаю, как будут играть с «Химками», но в первом туре не было ни рисунка игры, ни мысли, – сказал Заварзин.

  • Деян Станкович был представлен в качестве главного тренера «Спартака» 19 июня.
  • В 1-м туре РПЛ красно-белые проиграли в гостях «Оренбургу» (0:2).
  • Матч «Химки» – «Спартак» пройдет 28 июля и начнется в 15:00 мск.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Химки Станкович Деян
Комментарии (14)
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Цугундeр
1721897124
У " бывших " всегда так.. с "настоящими" .Хватит вонизм разводить. Пускай рулит ..этот Демис Руссос с ромбом на челе.. Рано списывать, всё будет весело и задорно . Ну, или не будет.. Впрочем , это уже.. Совсем тогда.
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NewLife
1721902818
"Здесь проблема не в финансах и условиях, а в чем‑то другом. " Об этом "чем-то другом" спросите у рфс, газпрома и радужных с берегов Невы.
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mahan
1721903514
Проблема в руководстве клуба.
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Spartak_forv@
1721904595
Очередной эксперт выступил.Черданцеву не забудьте позвонить с тем же вопросом
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