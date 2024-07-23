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Овечкин перечислил свою недвижимость в США

23 июля 2024, 22:20
2

Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин на ютуб-канале «Дневник хача» раскрыл свою недвижимость в США.

– Ты инвестируешь в недвижимость?

– Да.

– В американскую или российскую?

– В нашу, конечно.

– Почему не в американскую?

– Мы купили квартиру в Майами четыре года назад, у меня дом в Вашингтоне. Если бы я там планировал жить, то инвестировал и покупал бы там.

– Ты для жизни купил квартиру в Майами, не для инвестиций?

– Больше для себя, чтобы когда мы захотели, то прилетели. Чтобы жена с детьми отдохнули.

– А в России для инвестиций?

– Для себя и для инвестиций.

– Какие планы, куда деньги девать? В какие направления?

– Это будет спорт.

  • Овечкин – 2-й снайпер в истории НХЛ.
  • Россиянин в США с 2005 года.
  • В 2022 году Овечкин провел товарищеский матч за футбольное «Динамо».

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Источник: «Бомбардир»
Хоккей Динамо
Комментарии (2)
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orlovcar
1721765032
настоящий Динамик
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evgevg13
1721794389
Молодец!!!
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