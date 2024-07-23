Овечкин перечислил свою недвижимость в США

Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин на ютуб-канале «Дневник хача» раскрыл свою недвижимость в США.

– Ты инвестируешь в недвижимость?

– Да.

– В американскую или российскую?

– В нашу, конечно.

– Почему не в американскую?

– Мы купили квартиру в Майами четыре года назад, у меня дом в Вашингтоне. Если бы я там планировал жить, то инвестировал и покупал бы там.

– Ты для жизни купил квартиру в Майами, не для инвестиций?

– Больше для себя, чтобы когда мы захотели, то прилетели. Чтобы жена с детьми отдохнули.

– А в России для инвестиций?

– Для себя и для инвестиций.

– Какие планы, куда деньги девать? В какие направления?

– Это будет спорт.