Овечкин перечислил свою недвижимость в США

Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин на ютуб-канале «Дневник хача» раскрыл свою недвижимость в США.
– Ты инвестируешь в недвижимость?
– Да.
– В американскую или российскую?
– В нашу, конечно.
– Почему не в американскую?
– Мы купили квартиру в Майами четыре года назад, у меня дом в Вашингтоне. Если бы я там планировал жить, то инвестировал и покупал бы там.
– Ты для жизни купил квартиру в Майами, не для инвестиций?
– Больше для себя, чтобы когда мы захотели, то прилетели. Чтобы жена с детьми отдохнули.
– А в России для инвестиций?
– Для себя и для инвестиций.
– Какие планы, куда деньги девать? В какие направления?
– Это будет спорт.
- Овечкин – 2-й снайпер в истории НХЛ.
- Россиянин в США с 2005 года.
- В 2022 году Овечкин провел товарищеский матч за футбольное «Динамо».
Источник: «Бомбардир»