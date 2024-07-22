Лопырева назвала претендентов на победу в РПЛ

Известная модель и посол ЧМ-2018 в России Виктория Лопырева поделилась ожиданиями от нового сезона РПЛ. Она хочет, чтобы чемпионом стала новая команда.

– Жду интересную гонку за чемпионство! При всем уважении к Северной столице, хотелось бы увидеть нового чемпиона.

– Какие команды, могут составить конкуренцию «Зениту»?

– «Динамо» и «Краснодар» хороши. Но душой я за «Спартак» и «Ростов». А вот кому хватит стабильности и скамейки запасных на дистанции, пока сказать сложно.