В Госдуме отреагировали на поражение «Спартака» от «Оренбурга»

Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал поражение «Спартака» от «Оренбурга».

Московский клуб проиграл со счетом 0:2 в 1-м туре РПЛ.

Эта игра была дебютной для Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».

«В атаке невнятная и бестолкова игра, а в обороне проходной двор. Тяжелое впечатление оставила игра «Спартака». Станковичу надо призадуматься, как стоит играть дальше. Наверное, дальше должно быть лучше», – сказал Жуков.