Титов: «Возможно, у «Зенита» лучший состав в Восточной Европе»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов оценил состав «Зенита».

«Зенит» вроде как взял уже Ивана Илича. Но тут встаeт вопрос адаптации. У них сейчас все адаптированы к нашему чемпионату. Питер – красивый город, со своими соблазнами.

Видимо, они их преодолели, и сегодня «Зенит» – это единое целое, где нет скандалов, а подбор футболистов – лучший в России, а может быть, и в Восточной Европе. Так что будем отталкиваться от «Зенита»: какие будут трансферы и кто уйдeт», – сказал Титов.