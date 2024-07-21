Алдонин заявил, что трансфер в ПАОК станет для Чалова шагом вперед

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал скорый трансфер форварда команды Федора Чалова в ПАОК.
«Если Фeдора всe устраивает, то это его выбор и желание. Можно пойти ему навстречу. ПАОК занял первое место в своeм чемпионате и вышел в еврокубки, поэтому для Чалова такой переход будет шагом вперeд. У Фeдора будет возможность поиграть в еврокубках – это самый главный аргумент.
Для ЦСКА его уход будет существенной потерей на данном этапе. Тут вопрос селекции и трансферов, как быстро они смогут решить это», – сказал Алдонин.
- В сезоне-2023/24 Чалов провел 41 матч за ЦСКА во всех турнирах, отметившись 16 голами и 5 результативными передачами.
- Федор – воспитанник ЦСКА.
- В 2022 году игрок был в аренде в «Базеле».
Источник: «Чемпионат»